Fonte foto: Philips

Philips ha annunciato l’avvio delle vendite della nuova Airfryer Serie 3000 Dual Basket, la sua ultima friggitrice ad aria dotata di un doppio cestello che va ad ampliare la gamma e consente agli utenti di ottenere due piatti caldi (con tempi di cottura differenti) in contemporanea.

Lo fa usando delle soluzioni smart molto interessanti, che permettono una vera e propria ottimizzazione dei tempi di preparazione dei cibi. Il nuovo modello è già disponibile in Italia.

Philips Airfryer Serie 3000: caratteristiche

La Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket si caratterizza per la presenza del doppio cestello, uno da 6 litri e uno da 3 litri, per una capacità complessiva di ben 9 litri. Questa configurazione consente di effettuare due cotture in parallelo, sincronizzando i tempi in modo tale che i piatti risultino cotti in contemporanea, semplificando la gestione e ottimizzando i tempi.

La friggitrice è dotata di due maniglie, una per cestello, e di uno schermo touch posizionato nella parte superiore della scocca. Dallo schermo è possibile accedere alle varie funzionalità del modello, con 8 preselezioni. Tramite l’app HomeID è possibile, inoltre, accedere a oltre 500 ricette per sfruttare al massimo la nuova friggitrice Philips.

Ad arricchire il comparto tecnico della Philips Airfryer Serie 3000 c’è anche la tecnologia Rapid Air che ottimizza la circolazione del calore per garantire cotture precise, evitando il rischio di cibi poco cotti o bruciati. La temperatura massima di cottura è di 200° C.

La scocca è realizzata in plastica e metallo ed è sorretta da piedini antiscivolo. È disponibile una sola versione, con colorazione Grigio antracite/Rame. I cestelli sono rimovibili. Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie per ottenere una pulizia rapida e completa dell’elettrodomestico dopo l’utilizzo.

Le dimensioni sono pari a 382,5 x 443,9 mm per un’altezza di 314,2 mm e un peso complessivo inferiore agli 8 chilogrammi. Il cavo dell’alimentazione è lungo 80 centimetri. La potenza massima è di 2.750 W. La Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket è compatibile con i vari accessori della linea Airfryer di Philips, come il set per la cottura su 2 livelli e il kit con cestelli antiaderenti per la cottura.

Philips Airfryer Serie 3000: prezzo

La nuova Philips Airfryer Serie 3000 Dual Basket arriva sul mercato italiano con un prezzo consigliato di 199,99 euro e può già essere acquistata, sia tramite lo store Philips che tramite i vari rivenditori autorizzati di prodotti del marchio.

È disponibile anche il bundle che unisce la friggitrice ad aria al kit per la cottura su due livelli, che consente di incrementare ulteriormente la capacità della friggitrice. In questo caso, il prezzo di vendita è di 229,99 euro.