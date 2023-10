Philips, la friggitrice ad aria in super sconto: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Philips

Come cominciare bene il weekend se non con un’offerta eccezionale al minimo storico per uno dei prodotti più ricercati dagli utenti? Da oggi, infatti, trovi la friggitrice ad aria Philips Airfryer L della serie 3000 in offerta a un prezzo che non si vedeva da tantissimo tempo. Il merito è dell’ottimo sconto del 39% che fa risparmiare quasi 70€ su quello consigliato. E per un elettrodomestico dal prezzo contenuto si tratta di uno sconto da cogliere al volo.

Questa friggitrice ad aria di Philips offre tutto quello che si cerca solitamente in questi dispositivi: facilità di utilizzo, velocità nel cucinare tanti cibi differenti e diverse modalità di utilizzo che permettono non solo di cuocere patatine o carne, ma anche di grigliare verdure o preparare dei dolci. Philips Airfryer 3000 è anche dotata di tecnologie avanzate che permettono di cucinare velocemente e utilizzando pochissimo olio. I cibi, quindi, sono anche più sani rispetto alle classiche friggitrici.

Philips Airfryer L: le caratteristiche tecniche

Una delle migliori friggitrici ad aria disponibili su Amazon a un prezzo che la fa diventare un best-buy di livello assoluto, certificato anche dal badge "Scelta Amazon" che troviamo nella pagina prodotto e che viene rilasciato solo ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Una friggitrice facile da utilizzare grazie alla presenza di un semplice schermo touch dove scegliere le diverse impostazioni dell’elettrodomestico: la temperatura, il timer e la modalità di cottura. Modalità che sono ben dodici: si va dalla semplice frittura, alla cottura al forno, alla griglia, cottura arrosto, essiccamento, tostatura, decongelamento, fino al riscaldamento e molto altro ancora. Altra caratteristica unica di questa friggitrice Philips è la possibilità di cucinare utilizzando pochissimo olio, in questo modo i cibi sono più croccanti e salutari.

Grazie alla particolare tecnologia Rapid Air riesci a preparare qualsiasi cibo in poco tempo e utilizzando anche meno energia. Un notevole risparmio sul consumo di corrente che fa felice anche la bolletta. Per chi ama sbizzarrirsi in cucina, è disponibile anche l’app NutriU con centinaia di ricette che puoi preparare in pochissimi minuti.

Per chiudere, la friggitrice ad aria Philips è anche facile da pulire. Il cestello è dotato di un rivestimento anti aderente facile da pulire e le parti rimovibili le puoi mettere in lavastoviglie.

Philips Airfryer 3000 Serie L: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo da urlo. Da oggi trovi la friggitrice ad aria Philips Airfryer L della serie 3000 in offerta con uno sconto di ben il 39% e il prezzo scende a 106,99€. Un super affare per una friggitrice ad aria che, come abbiamo appena visto, offre tecnologie avanzate e funzionalità speciali. Vi consigliamo di approfittarne subito: nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 1.000 ed è una delle più acquistate sul sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore.

