Philips, la friggitrice ad aria è più conveniente che mai: un affare per tutti

Essenziale, ma solo nel nome. La friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer ha tutto quello di cui hai bisogno per preparare pranzi, cene o spuntini in una manciata di minuti: un sistema di controllo intuitivo, un cestello capiente e una tecnologia di cottura esclusiva per pasti perfetti in ogni occasione.

Insomma, un elettrodomestico che ha tutte le carte in regola per facilitarti la vita tra i fornelli oggi disponibile su Amazon a un prezzo più che conveniente. La friggitrice senza olio dello storico marchio olandese è infatti tra le migliori offerte che troverai nel settore "Casa & Cucina" Amazon. Merito dello sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre: comprandolo adesso risparmierai decine e decine di euro sul listino.

La friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer è una di quelle offerte da non farsi scappare troppo a cuor leggero. E capire il perché è tutt’altro che difficile: basta guardare lo sconto garantito da Amazon. La friggitrice senza olio del produttore olandese è disponibile con un ribasso del 48%, al prezzo più basso di sempre su Amazon. Comprandola ora la paghi appena 69,90 euro contro i 134,99 euro del prezzo consigliato dal produttore: il risparmio è di poco inferiore ai 70 euro.

Philips Essential Airfryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Facilità d’utilizzo e cottura perfetta sono i due veri punti di forza della friggitrice ad aria Philips in offerta oggi su Amazon. La Essential Airfryer permette di friggere, arrostire, grigliare o riscaldare senza che tu debba perderti tra comandi cervellotici. Nella parte alta della friggitrice troverai le modalità preimpostate; in alternativa nella parte frontale trovi due manopole per selezionare manualmente temperatura e durata.

Lo spazio, poi, non sarà mai un problema, in tutti i sensi. La friggitrice senza olio del produttore olandese è compatta e leggera: occupa poco spazio sul piano della cucina e può essere facilmente spostata in caso di necessità. Questo, però, non vuol dire che dovrai scendere a compromessi quando arriva il momento di preparare le tue pietanze preferite. Il cestello da 4,1 litri di capienza è perfetto per preparare piatti per tutta la famiglia o gruppi di amici.

La tecnologia di cottura Rapid Air fa poi il resto. L’esclusivo sistema di diffusione dell’aria calda "a stella marina" assicura che il calore sia distribuito omogeneamente all’interno del cestello. Le pietanze saranno croccanti all’esterno (e non bruciate) e morbide all’interno. Insomma, perfette e pronte a soddisfare anche i palati più esigenti. E nel caso tu sia a corto di idee, nessun timore: grazie all’app NutriU potrai consultare decine e decine di ricette con spiegazioni passo dopo passo: prepararle sarà un gioco da ragazzi.

