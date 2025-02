Loewe presenta una Smart TV fatta di lava

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Loewe

Loewe, il marchio tedesco specializzato in televisori e dispositivi per l’home entertainment premium, ha rinnovato le smart TV della serie Stellar DR+ che quest’anno tornano sul mercato nella versione Lava. Per il 2025, infatti, l’azienda tedesca ha deciso di realizzare il retro del televisore con lava solidificata, sostituendo il vecchio modello in cemento visto sulla serie Concrete.

Per il resto, la scheda tecnica è speculare alla versione del 2024 senza alcuna modifica sostanziale, con televisori con schermi OLED MLA disponibili stavolta in solo quattro tagli: 42, 48, 55 e 65 pollici.

Smart TV Loewe Stellar DR+ Lava: scheda tecnica

Come per la precedente versione, anche stavolta gli Smart TV Loewe hanno pannelli OLED Open Cell prodotti da LG Display con risoluzione 4K (3.840X2.160 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz. Torna anche stavolta la tecnologia MLA (micro lens array) di seconda generazione, in grado di sfruttare milioni di lenti microscopiche posizionate sopra il pannello e che riflettono la luce per migliorare la luminosità.

Nel modello da 55 e 65 pollici, la luminosità di picco è di circa 1.500 nit, mentre per la versione da 42 e 48 pollici si scende a 800 nit. Anche stavolta i dispositivi sono compatibili con i formati HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Atmos.

Il sistema operativo è Tizen OS di Samsung, che permette agli utenti di accedere al nutrito store di applicazioni offerte dal colosso sudcoreano della tecnologia che, tra le altre cose, permette di scaricare anche le app per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Grazie alla presenza di Tizen OS è possibile anche accedere alla piattaforma FAST di Samsung, Samsung TV Plus, dove l’utente ha a disposizione molti canali gratuiti da guardare in streaming, ma con interruzione pubblicitarie. Non mancano naturalmente, il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat. Torna su questi modelli anche l’SSD da 1 TB utile per registrare i programmi in diretta.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono quattro porte HDMI 2.1 (con eARC), una porta USB-C, una porta USB-A 2.0, l’audio out e l’ethernet. Le connessioni wireless comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0.

Come sulla serie precedente, non mancano le funzioni per il gaming come il Variable Refresh Rate, utile per adattare il refresh rate del televisore a quella del gioco in riproduzione e l’Auto Low Latency Mode, che abbassa l’input lag quando il televisore viene collegato a una console.

Per l’audio, sotto i vari modelli c’è una soundbar integrata che garantisce una potenza di 80 W. I dispositivi sono anche compatibili con Dolby Atmos, DTS-HD e DTS:X.

Il design è il pezzo forte di questi televisori che hanno cornici in alluminio e il retro, come già anticipato, in lava solidificata (disponibili in diversi colori). Anche qui torna la Magic Light, una striscia di LED posizionata sotto il bordo inferiore inserita per creare un effetto di luce simile al sistema Ambilight di Philips ma con luce statica che l’utente può personalizzare come meglio crede.

Disponibili anche qui diverse basi di appoggio come quella da pavimento con la forma ad X e altre opzioni motorizzate.

Loewe Stellar DR+ Lava, prezzi e disponibilità

Le nuove smart TV di Loewe sono già disponibili anche in Italia a questi prezzi: