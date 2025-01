Fonte foto: Philips

La gamma di Smart TV OLED di Philips si rinnova con il debutto di quattro nuove serie, OLED950, OLED910 oltre alle più “economiche” OLED810 e OLED760. I nuovi modelli annunciati da Philips utilizzano, come piattaforma smart, Google TV con la sola eccezione della serie OLED760 che utilizza Titan OS. La gamma si compone di varianti che vanno da un minimo di 42 pollici e un massimo di 77 pollici.

TV OLED Philips: caratteristiche

La nuova gamma di Smart TV Philips utilizza pannelli OLED 4K. Per le serie OLED950 e OLED910 viene utilizzato un pannello di nuova generazione WOLED, con una struttura a 4 layer e la possibilità di raggiungere una luminosità di picco di 3.700 nit e un refresh rate di 3.700 nit.

Secondo Philips, i consumi si riducono del 20% e lo schermo è in grado di bloccare fino al 99% dei riflessi. Per la serie OLED950, sotto la scocca, c’è il chip P5 AI Gen9 Dual mentre la serie OLED910 integra il chip P5 AI Gen9. Tutti i modelli di queste due serie sono dotati di sistema Ambilight su quattro lati.

Per quanto riguarda le serie OLED810 e OLED760 (pensate per sfidare le serie C e B di LG e le S90 e S28 di Samsung), troviamo un pannello OLED EX in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1.500 nit (OLED810) oppure 1.000 nit (OLED760).

Per quanto riguarda il chip, invece, la serie OLED810 utilizza il P5 AI Gen9 mentre la serie OLED760 ha il chip P5 AI Gen7 con meno funzioni AI disponibili.

Per questa serie più economica, inoltre, il refresh rate è limitato a 120 Hz invece di 144 Hz. Queste due serie hanno il sistema Ambilight su tre lati. La serie OLED760 è dotata di TitanOS invece che Google TV, presente sulle altre tre serie.

Complessivamente, le quattro serie di TV OLED Philips arriveranno sul mercato in 14 varianti, come riepilogato qui di seguito:

OLED950 – 65 e 77 pollici

– 65 e 77 pollici OLED910 – 55, 65 e 77 pollici

– 55, 65 e 77 pollici OLED810 – 42, 48, 55, 65 e 77 pollici

– 42, 48, 55, 65 e 77 pollici OLED760 – 48, 55, 65 e 77 pollici

TV OLED Philips: prezzi e disponibilità

Per il momento, non sono ancora state fornite informazioni definite su prezzi e disponibilità della nuova gamma di TV OLED Philips. Maggiori informazioni arriveranno nel corso del prossimo futuro.

Il lancio commerciale sul mercato europeo dovrebbe completarsi, per tutte e quattro le serie, entro la fine del primo semestre del 2025. Le serie più economiche, in particolare, dovrebbero essere in vendita tra maggio e giugno. Ulteriori aggiornamenti sull’arrivo in Italia dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.