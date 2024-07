Smart TV Loewe Stellar 55 DR+ disponibile in Italia, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Loewe

Loewe, il brand tedesco specializzato in televisori e dispositivi per l’home entertainment di pregio, ha confermato l’arrivo dei nuovi modelli della serie Stellar anche in Italia.

Si tratta di televisori con schermi OLED MLA prodotti da LG Display che arrivano sul mercato in sette tagli diversi con 42, 48, 55, 65, 77, e 83 pollici a cui si aggiunge anche un mastodontico 97 pollici che, però, sarà disponibile dal prossimo anno. Altra particolarità di questi prodotti è la presenza del sistema operativo Tizen OS di Samsung.

Al momento, nel nostro paese è già disponibile il modello Loewe Stellar 55 DR+, il prezzo non è proprio basso ma del resto, trattandosi di un brand di lusso la cosa non sorprende affatto.

Smart TV Loewe Stellar 55 DR+: schede tecniche

Una delle prime particolarità delle nuove smart TV prodotte da Loewe per la serie Stellar, sono i pannelli OLED Open Cell prodotti da LG Display, un particolare tipo di componente che viene fornito ai vari produttori solo con le parti essenziali, permettendo ai singoli brand di personalizzarli come meglio credono.

Il modello da 55 pollici ha una risoluzione 4K (3.840X2.160 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz. Oltretutto questa versione utilizza la tecnologia MLA (micro lens array) di seconda generazione, che sfrutta milioni di lenti microscopiche posizionate sopra il pannello e che hanno il compito di riflettere la luce e migliorare la luminosità. La stessa tecnologia trova posto anche sulle versioni da 65 e 77 pollici.

Il dispositivo è anche compatibile con i formati HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Atmos.

Come anticipato, cambia anche il sistema operativo e Loewe ha siglato una partnership con Samsung per portare il suo Tizen OS a bordo di queste smart TV.

Una scelta più che azzeccata che rinuncia alla piattaforma proprietaria, ritenuta da molti obsoleta, a beneficio di un sistema operativo che offre agli utenti stabilità, efficienza e, soprattutto, un ecosistema di applicazioni molto più completo, incluse le principali piattaforme di streaming.

Per accedere più facilmente ai vari servizi, Loewe ha cambiato anche il telecomando aggiungendo i classici quattro pulsanti di accesso rapido a Netflix, Prime Video, Disney+ e al browser per navigare sul web.

Con Tizen OS è garantito anche l’accesso alla piattaforma FAST di Samsung, Samsung TV Plus, che consente di guardare moltissimi canali gratuiti da guardare in streaming, ma con interruzione pubblicitarie.

Per chi preferisce i canali in chiaro, non mancano nemmeno decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat; c’è anche quello per il DVB-C che però in Italia non viene utilizzato. A questi si affianca anche un ottimo SSD da 1 TB che permette di registrare i programmi in diretta.

Sul fronte delle connessioni abbiamo quattro porte HDMI 2.1 (con eARC), una porta USB-C, una porta USB-A 2.0, l’audio out e l’ethernet. Non mancano nemmeno il Bluetooth 5.0 e il WiFi 5.

Presenti, inoltre, le funzioni per il gaming come il Variable Refresh Rate, che consente di adattare la frequenza di aggiornamento del televisore a quella del gioco in riproduzione e l’Auto Low Latency Mode, utile per abbassare l’input lag quando il televisore viene collegato a una console.

Sul fronte dell’audio, sotto il televisore trova posto una soundbar integrata nel device a garanzia di una potenza di 80 W. Garantita anche la piena compatibilità con Dolby Atmos, DTS-HD e DTS:X.

Infine, merita una menzione a parte il design di questo apparecchio che arriva sul mercato con cornici in alluminio e il retro in cemento (entrambi con diversi colori disponibili), una scelta davvero unica nel suo genere che ha permesso a questi prodotti di ottenere il riconoscimento iF Design Award 2024.

Oltre a questo, trova posto su questa smart TV la Magic Light, una striscia di LED posizionata sotto il bordo inferiore che ha il compito di creare un effetto di luce che arriva fino al retro del dispositivo. Una scelta che richiama per certi versi il sistema Ambilight dei device a marchio Philips ma con luce statica (l’utente che può modificare il colore, la luminosità e le modalità di illuminazione anche a schermo spento).

Disponibili, inoltre, anche diverse basi di appoggio, incluse quelle da pavimento con la forma ad X con alcune opzioni motorizzate.

Smart TV Loewe Stellar, prezzi e disponibilità

Alcune delle nuove smart TV di Loewe sono già disponibili anche in Italia, incluso il modello da 55 pollici che sul sito ufficiale ha un prezzo di ben 4.299 euro.

Gli altri modelli della serie Stellar sono