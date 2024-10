Xiaomi TV Max 2025 e TV S Mini LED 2025: le nuove TV giganti di Xiaomi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi sta espandendo il suo ecosistema di smart TV portando sul mercato due nuove serie dispositivi: le Xiaomi TV Max 2025 e le Xiaomi TV S Mini LED 2025. Si tratta essenzialmente di due serie speculari che variano solamente per il tipo di pannello scelto, con la serie TV Max che utilizza schermi QLED mentre la serie TV S Mini LED opta per una tecnologia LED QD-Mini.

Oltre a questo, ci sono diversi tagli a disposizione degli utenti e alcune interessanti funzioni basate sull’intelligenza artificiale che intervengono per migliorare la user experience e migliorare la resa dei contenuti in riproduzione; il tutto senza alzare troppo i prezzi.

Xiaomi TV Max 2025: schede tecniche e prezzi

La nuova Xiaomi TV Max di Xiaomi è disponibile in due tagli: una con schermo da 85 pollici e una con schermo da 100 pollici, entrambe QLED con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Tutti i modelli sono anche compatibili con il Dolby Vision, l’HDR10+ e l’HLG (Hybrid Log Gamma).

Non specificato il processore a bordo, l’azienda cinese si limita a dire che si tratta di un quad-core (con core Cortex-A73) con GPU Mali-G52 MC1, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. A questi si affianca anche una NPU che ha il compito di eseguire le funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppate per migliorare la resa visiva delle immagini e aiutare l’utente nell’utilizzo della TV.

Il sistema operativo è Android TV con interfaccia Google TV, e permette di scaricare le molte applicazioni disponibili sullo store ufficiale, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Paramount+. Trattandosi di una Google TV non manca la compatibilità con Google Assistant e Chromecast anche se l’utente potrà decidere di utilizzare anche servizi di terze parti come Miracast e Apple AirPlay.

Per chi preferisce, invece, guardare i classici canali in chiaro c’è il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono tre porte HDMI 2.1 (una con eARC), una porta USB-A 2.0, una porta USB-C 3.0, l’uscita ottica, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Tra le connessioni wireless ci sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2. il comparto audio comprende per entrambi i modelli due speaker da 15 W certificati Dolby Atmos.

Le altre funzioni a bordo comprendono: la modalità Filmmaker, da utilizzare per replicare un’esperienza visiva più vicina possibile a quella immaginata dal regista. Variable Refresh Rate (VRR), che adatta la frequenza di aggiornamento della TV con quella del gioco in esecuzione. AMD FreeSync Premium che sincronizza la frequenza di aggiornamento del dispositivo con il frame rate delle schede video AMD.

Le nuove Xiaomi TV Max 100 2025 e Xiaomi TV Max 85 2025 possono già essere acquistate sul sito ufficiale dell’azienda cinese a questi prezzi:

Xiaomi TV Max 2025 100 pollici – 1.999,99 euro

Xiaomi TV Max 2025 85 pollici – 1.299,99 euro

Xiaomi TV S Mini LED: schede tecniche e prezzi

Le smart TV Xiaomi TV S Mini LED, invece, sono disponibili in tre tagli: con schermi da 55, 65 e da 75 pollici, tutte con tecnologia LED QD-Mini, risoluzione 4K e refresh rate a 144 Hz. Anche stavolta i vari modelli sono anche compatibili con il Dolby Vision, l’HDR10+ e l’HLG.

Anche per questi televisori Xiaomi non specifica il processore ma è essenzialmente lo stesso quad-core appena visto su Xiaomi TV Max 2025 con core Cortex-A73, GPU Mali-G52 MC1, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Non manca nemmeno in questo caso la stessa NPU dell’altro modello.

Il sistema operativo è sempre Android TV con Google TV, compatibile con Google Assistant, Chromecast, Miracast e Apple AirPlay. Tornano, naturalmente, anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Speculari all’altro dispositivo anche le connessioni che comprendono: tre porte HDMI 2.1 (una con eARC), l’USB-A 2.0, l’USB-C 3.0, l’uscita ottica, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Per le connessioni senza fili di nuovo WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Cambia il comparto audio e stavolta ci sono due speaker da 12,5 W sempre certificati Dolby Atmos. Tornano, invece, la modalità Filmmaker, il Variable Refresh Rate (VRR) e AMD FreeSync Premium.

Anche le smart TV della serie Xiaomi TV S Mini LED sono già disponibili sul sito ufficiale di Xiaomi a questi prezzi: