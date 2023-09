Fonte foto: Signify

In occasione dell’apertura dell’IFA 2023 di Berlino, Signify ha presentato la nuova gamma di videocamere smart Philips Hue Secure. Si tratta di una serie di prodotti per il monitoraggio della propria casa che vanno ad arricchire le soluzioni per la Smart Home del brand Philips Hue, noto principalmente per le lampadine smart e altri prodotti di illuminazione.

Philips Hue Secure: le nuove videocamere smart

Le nuove videocamere smart Philips Hue Secure permettono un monitoraggio completo della propria abitazione, sia degli ambienti interni che di quelli esterni. Dotate del supporto ai video a 1080p e della visione notturna, le videocamere sono in grado di rilevare movimenti in tempo reale e di distinguere persone, oggetti e animali.

I dati per il riconoscimento del movimento vengono elaborati sul dispositivo (e non in cloud) e viene applicata la crittografia end to end per la protezione di immagini e video.

Nell’applicazione Philips Hue, con l’arrivo dei nuovi prodotti, si aggiungerà un nuovo Security Center per la gestione dei sistemi di sicurezza della casa.

Tramite la nuova sezione dell’app sarà possibile attivare manualmente l’allarme, chiamare assistenza, personalizzare il funzionamento delle varie telecamere, accedere alla cronologia di video e ad altri strumenti per una gestione completa dei sistemi di sicurezza.

Attivando il piano Basic da 3,99 euro al mese (o 39,99 euro all’anno) per telecamera è possibile accedere a una cronologia video di 30 giorni. Con il piano Plus da 9,99 euro al mese (o 99,99 euro all’anno) per telecamera, invece, la cronologia si estende fino a 60 giorni.

Philips Hue Secure: prezzi e modelli

La nuova serie di videocamere smart presentata da Signify è ricca di opzioni: utilizzabili sia in modalità Indoor che Outdoor, le videocamere Philips Hue Secure includono modelli cablati e modelli a batteria. Ci sono versioni con scocca nera e versioni con scocca bianca in modo da scegliere la colorazione più adeguata all’estetica della casa.

C’è anche un sensore di contatto, utilizzabile su porte e finestre, per ricevere notifiche in tempo reale all’apertura. La gamma Philips Hue Secure integra anche una videocamera con proiettore in grado di attivare una luce, con colore a scelta dell’utente, in caso di allarme.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, la videocamera cablata Philips Hue Secure costa 199,99 euro che diventano 229,99 euro per la versione con supporto. Per la versione a batteria, invece, il prezzo è di 249,99 euro mentre la versione con proiettore costa 349,99 euro.

Tra gli accessori, è possibile scegliere il sensore di contatto che costa 39,99 euro oppure 59,99 euro optando per il pack da 2. La nuova gamma di prodotti Philips Hue Secure di Signify arriverà in Italia a partire dal prossimo autunno.