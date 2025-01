CES 2025, le nuove soluzioni per la smart home presentate da Philips

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nel corso del CES 2025 Philips ha presentato nuove soluzioni per la smart home che comprendono anche un assistente AI integrato dentro l’app Philips Hue e impostazioni avanzate destinate all’intrattenimento e la sicurezza domestica. Una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che aiutano gli utenti a rendere la propria abitazione ancora più intelligente, contribuendo alla creazione di un ecosistema che consente di gestire facilmente tutte queste funzioni da un unico hub.

Philips Hue e l’illuminazione domestica

Con l’aggiornamento Philips Hue è in grado di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per creare scene luminose personalizzate, che l’utente può realizzare partendo dalla descrizione dell’atmosfera desiderata. Le possibilità sono davvero molte e, dopo aver creato una scena luminosa è possibile regolare ulteriormente colori e intensità in modo da realizzare l’ambiente perfetto per ogni esigenza.

L’interazione con questo tool è davvero intuitiva e non si deve fare altro che utilizzare la chat integrata nell’app, compatibile anche con la funzione di dettatura vocale (tramite tecnologia speech-to-text) per chiedere allo smart assistant ciò di cui si ha bisogno.

L’assistente IA sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2025 in alcuni Paesi di lingua inglese, con un successivo rilascio progressivo in altre nazioni, inclusa ovviamente l’Italia.

Hue Secure, sicurezza domestica avanzata

La gamma Hue Secure comprende telecamere, sensori e luci intelligenti sviluppate per offrire agli utenti un sistema di sicurezza domestica completo ed estremamente semplice da gestire.

Tra le principali funzioni c’è il rilevamento del fumo che, in caso di bisogno, permette al sistema di inviare notifiche immediate e attivare luci di emergenza per facilitare l’evacuazione.

Altra novità è il widget per iOS che permette di accedere rapidamente alle funzioni di sicurezza dalla schermata principale dello smartphone Apple e senza dover aprire l’app.

Si ricorda, inoltre, che Hue Secure è compatibile con la maggior parte degli assistenti vocali sul mercato, tra cui: Amazon Alexa, Google Nest Hub e altri dispositivi smart, permettendo la gestione del sistema di sicurezza anche tramite comandi vocali.

Infine, per semplificare l’installazione delle telecamere di sicurezza si può utilizzare l’apposito cavo USB-C da 3 metri, in arrivo a marzo 2025 in Europa, al prezzo di 19,99 euro.

Hue Sync TV per smart TV LG

L’ultima grande novità riguarda l’app Philips Hue Sync TV che dopo il debutto sui televisori a marchio Samsung arriva anche sulle smart TV prodotte da LG con sistema operativo webOS 24 o versioni successive.

Molte le possibilità di questo strumento che, ad esempio, è compatibile con i formati in alta definizione come Dolby Vision e 8K e permette anche di sincronizzare in tempo reale le luci con i contenuti multimediali in riproduzione, per rendere l’esperienza di visione ancora più coinvolgente.

L’app Hue Sync TV è disponibile all’inizio del 2025 per televisori LG in tutto il mondo, al prezzo di 129,99 euro.