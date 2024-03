Philips, macchina caffè espresso a metà prezzo: l'offerta è incredibile

Tra le più avanzate oggi in commercio, permette di preparare bevande per la colazione in una manciata di secondi. Oggi la trovi al prezzo più basso di sempre.

Fonte foto: Amazon

La colazione come vuoi tu premendo un pulsante. La macchina caffè espresso Philips Serie 2200 con Sistema LatteGo ha tutto ciò di cui hai bisogno per preparare bevande di ogni tipo per la colazione (e non solo) in una manciata di secondi.

Intuitiva e immediata da utilizzare, la macchina caffè espresso dello storico produttore olandese è caratterizzata da una lunga lista di funzionalità che la rendono perfetta per ogni evenienza. Il macinacaffè a ceramica interno ti permette di bere il caffè esattamente come piace a te, mentre il sistema LatteGo monta una crema di latte addirittura migliore rispetto a quella del tuo bar preferito. Il tutto a un prezzo mai visto prima, grazie allo sconto esagerato che Amazon garantisce a chi la compra ora. Un’offerta del genere non si era ancora mai vista.

Philips, macchina caffè espresso a prezzo stracciato: sconto e quanto costa

Mai così conveniente come oggi. La Philips Serie 2200 è tra le migliori offerte che troverete oggi su Amazon. E per capire il perché è sufficiente guardare allo sconto. La macchina espresso dello storico marchio olandese è infatti disponibile con un ribasso del 46%, che fa scendere il prezzo dai 649,99 euro del listino ai 349,00 dell’offerta odierna.

I conti sono piuttosto semplici. Comprando la Philips Serie 2200 con Sistema LatteGo oggi risparmi ben 300 euro. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Philips Serie 2200 con Sistema LatteGo: Caratteristiche e funzionalità

Se la personalizzazione è tutto, allora la Philips Serie 2200 è la macchina espresso che fa per te. Come accennato inizialmente, questa macchina permette di personalizzare la tua esperienza di degustazione del caffè grazie al macinacaffè incorporato. Potrai così scegliere la miscela di caffè che preferisci, il livello di macinatura e l’intensità dell’estrazione. In questo modo potrai bere un caffè esattamente come piace a te.

Il Sistema LatteGo, dall’altro lato, permette di preparare cappuccini, latte macchiato o latte caldo nel giro di pochissime decine di secondi. E senza che sia necessario muovere un dito. O, per meglio dire, sarà sufficiente muovere il dito per premere il pulsante e avviare il processo di montatura della crema. Al resto, penserà tutto la Philips 2200.

Merito anche del sistema di controllo intuitivo, posizionato nella parte alta della macchina espresso. I vari pulsanti permetteranno di preparare uno o due caffè, la crema di latte o avere acqua calda in pochissimi secondi. Potrai poi scegliere facilmente lunghezza e intesità del caffè, per una bevanda che risponde a pieno ai tuoi gusti.

