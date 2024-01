Philips, la macchina caffè espresso a prezzo stracciato: va comprata ora

Fonte foto: Philips

La "ricetta segreta" per bere un buon caffè ogni volta che si vuole è più semplice di quanto si possa pensare. Ovviamente, è necessaria una ottima miscela di caffè gustosa e profumata come quella del bar. Serve poi una macchina caffè espresso grazie alla quale estrarre il meglio dalla miscela stessa.

Grazie alla macchina espresso Philips Series 2200 potrete bere un caffè – o una qualunque bevanda a base di latte – ogni volta che vorrete. Dotata di un macina caffè e di una pompa di estrazione professionale, è perfetta per ogni tua esigenza. Pronta in poche decine di secondi, ti permetterà di preparare una qualunque bevanda per una colazione degna del miglior bar. E il tutto a un prezzo decisamente interessante: lo sconto esagerato garantito da Amazon fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre.

Philips Series 2200 macchina caffè espresso

Philips, la macchina caffè espresso a prezzo stracciato: offerta e sconto

La Philips Series 2200 non è mai stata così conveniente come oggi. Merito di uno sconto esagerato, che fa crollare il prezzo al punto più basso sulla piattaforma di commercio elettronico e fa risparmiare oltre 200 euro sul listino. Ma procediamo con ordine.

La macchina espresso Philips Series 2200 è infatti disponibile con un ribasso del 43% sul prezzo di listino. Acquistandola oggi la paghi 289,99 euro, con un risparmio davvero considerevole: -220 euro rispetto al prezzo consigliato dallo storico marchio olandese.

Philips Series 2200 macchina caffè espresso

Philips Series 2200 caratteristiche tecniche: specifiche e funzionalità

Un concentrato di tecnologia grazie al quale bere il miglior caffè in casa possibile. La Philips Series 2200 è dotata di un macina caffè in ceramica super-resistente e preciso, grazie al quale ottenere una polvere di caffè perfetta per ogni esigenza. Potrai scegliere tra 12 differenti livelli di macinatura, così da personalizzare l’estrazione della bevanda e bere il caffè come più piace a te.

Non solo: dall’intuitivo pannello touch frontale (che ti permette di gestire tutte le caratteristiche e le funzionalità della macchina caffè espresso del produttore olandese) potrai scegliere l’intensità e la lunghezza del caffè, per una bevanda che risponde a pieno ai tuoi gusti. Si tratta della funzione My Coffee Choice, grazie alla quale memorizzare le impostazioni preferite sarà realmente un gioco da ragazzi.

Dal pannello touch potrai gestire anche il funzionamento del pannarello manuale. Grazie a questo comodo strumento potrai facilmente montare della sofficissima crema di latte e creare bevande come cappuccini e latte macchiati in una manciata di secondi. In alternativa, potrai utilizzare l’acqua calda per tè, tisane e infusi pronti in una manciata di secondi.

Philips Series 2200 macchina caffè espresso