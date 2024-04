Philips SpeedPro, lo sconto è del 70%: prezzo in picchiata

Fonte foto: Philips

Un’offerta shock, come capitano poche volte su Amazon. E per un elettrodomestico per la casa tra i più ricercati e utilizzati dalle persone. Stiamo parlando dell’aspirapolvere Philips SpeedPro, scopa elettrica senza filo disponibile oggi sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 70% che fa scendere il prezzo al minimo storico e per la prima volta la paghi meno di 100 euro. Si tratta di un prezzo a cui solitamente trovi aspirapolveri lowcost, mentre questo modello Philips è un vero top di gamma. Non a caso è uno dei più venduti degli ultimi giorni.

Questo aspirapolvere Philips ha tutto quello che cerchi in un elettrodomestico di questo genere, compresa una potenza di aspirazione elevata che assicura una pulizia rapida del pavimento. Si adatta a tutte le situazione e le luci LED presenti sulla spazzola ti mostrano anche lo sporco che si annida negli angoli. Dotato anche di utili accessori che ti permettono di arrivare anche nei posti più scomodi, come ad esempio sotto i mobili o sotto il divano. Un’occasione veramente speciale da non farsi scappare: approfittane ora.

Philips SpeedPro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta a tempo che non capita tutti i giorni su Amazon. Oggi trovi l’aspirapolvere senza filo Philips SpeedPro in promo con uno sconto del 70% che fa crollare il prezzo a 99,99 euro, il livello più basso mai raggiunto su Amazon, ma anche uno dei migliori prezzi di tutto il web per una scopa elettrica con queste caratteristiche. Il risparmio è veramente elevato e supera i 200 euro. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi. La puoi anche provare con tutta calma: per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, come da vecchie indicazioni di Amazon.

Philips SpeedPro: le caratteristiche tecniche

Un’aspirapolvere che ti stupisce fin dal primo utilizzo e che non ti farà pentire di averlo acquistato. La scopa elettrica Philips SpeedPro è un modello top di gamma dotato di tutte le tecnologie più moderne, a partire da una spazzola con una potenza di aspirazione elevata e che è in grado di muoversi di 180 gradi. Progettata per una rimozione efficace del 98% della polvere sul pavimento è dotata anche di LED sulla spazzola che ti aiutano a trovare la polvere e la sporcizia che si nasconde negli angoli più nascosti. Lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare.

Puoi scegliere tra due diverse impostazioni per la velocità in base alla quantità e tipologia di sporco e in base al pavimento. Il potente motore PowerBlade e la tecnologia PowerCyclone 7 assicurano prestazioni top più a lungo. Il contenitore della polvere è anche facile da svuotare e lo puoi rimuovere con pochi e semplici tocchi. La batteria assicura un’autonomia fino a 30 minuti e la ricarichi in poco tempo.

L’aspirapolvere è dotato anche di diversi accessori utili che la trasformano e permettono di raggiungere anche soffitti e mensole posizionate in alto. Un vero "coltellino svizzero" che non può mancare nella tua abitazione

