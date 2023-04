Philips SpeedPro, l'aspirapolvere top a un prezzo mai visto: sconto esagerato

Molti elettrodomestici negli ultimi anni hanno cambiato faccia e reso la nostra vita più semplice. Uno di questi è sicuramente l’aspirapolvere. Rispetto ai modelli ingombranti degli anni passati, oramai la maggior parte delle scope elettriche non ha più il sacco con il traino e sono cordless, ossia senza fili. L’autonomia è garantita da una batteria che si può ricaricare facilmente, come se fosse uno smartphone, e grazie a questa maggiore libertà arrivano a pulire in posti prima inimmaginabili. Rispetto a qualche anno fa sono diventate anche molto più economiche, soprattutto se le troviamo in offerta, come accade oggi con la Philips SpeedPro, scopa elettrica top di gamma disponibile in super promo su Amazon con uno sconto di ben il 45% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Praticamente è come se la si pagasse la metà.

L’aspirapolvere Philips offre tutte le funzionalità che si cercano solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da un motore molto potente in grado di aspirare fino al 98% della polvere alla prima passata. La spazzola è in grado di ruotare fino a 180 gradi e arriva a coprire anche gli angoli più difficili: vicino alle pareti, ai mobili e sotto il divano. Inoltre, sempre sulla spazzola sono posizionate delle luci LED che mostrano anche lo sporco che si nasconde sotto i tavolini e i tappeti. Nella confezione sono presenti anche alcuni accessori che semplificano ancora di più la pulizia.

Philips SpeedPro

Philips SpeedPro: caratteristiche e funzionalità

Una scopa elettrica che regala soddisfazioni. Se siete alla ricerca di un’aspirapolvere di livello professionale, Philips SpeedPro è quella che fa per voi. Ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, partendo da una spazzola innovativa che, oltre a catturare fino al 98% della polvere alla prima passata, ha anche un angolo di movimento fino a 180 gradi. E si adatta a qualsiasi tipo di pavimento. Sulla spazzola sono presenti delle luci LED che ti aiutano a scorgere lo sporco che si nasconde negli angoli e sotto i mobili. Grazie a un design flessibile, raggiungi anche gli angoli più difficili.

La scopa elettrica Philips è dotata di un motore PowerBlade che assicura un’aspirazione potente e continua, mentre la tecnologia PowerCyclone 7 separa immediatamente la polvere dall’aria per mantenere più a lungo le prestazioni. Il sistema di filtraggio cattura il 99% del polline e delle spore di muffa e si può pulire molto facilmente con l’acqua. Il contenitore della polvere dell’aspirapolvere può essere facilmente rimosso e svuotato igienicamente senza sollevare polvere. Si può scegliere tra due diverse impostazioni della velocità e assicura un’autonomia fino a 30 minuti.

Nella confezione sono presenti anche utili accessori:

Bocchetta a lancia

Spazzola integrata

Docking a parete

Philips SpeedPro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’aspirapolvere Philips SpeedPro. Su Amazon la troviamo disponibile a un prezzo di 179,99€, con uno sconto pari al 45%. Si risparmiano esattamente 150€ e c’è anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 36€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio presente sul sito di e-commerce. La spedizione e la consegna sono curati da Amazon e avvengono nel giro di pochissimi giorni. Se siete alla ricerca di un aspirapolvere top a un prezzo vantaggioso, difficilmente troverete qualcosa di meglio di questa Philips SpeedPro.

Philips SpeedPro

