Philips, prezzo stracciato sulla scopa elettrica top: va comprata adesso

Un aiuto ormai indispensabile per far fronte a quella che possiamo considerare come la più noiosa delle faccende domestiche: la pulizia dei pavimenti. Un’operazione diventata più "sopportabile" grazie alle scope elettriche senza fili.

Dispositivi come la Philips 5000 Series SpeedPro, maneggevoli e leggere, permettono di ridurre notevolmente il tempo impiegato a spazzare i pavimenti di casa, garantendo allo stesso tempo un livello di pulizia decisamente superiore a quello delle scope manuali. Non solo: grazie ai vari accessori, l’aspirapolvere senza fili del produttore olandese permette di pulire anche altre superfici, eliminando la totalità della polvere già alla prima passata. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, ti costa anche pochissimo: la puoi acquistare con uno sconto esagerato mai visto in precedenza.

Sconto esagerato per la scopa elettrica Philips: offerta Amazon e prezzo finale

L’aspirapolvere ciclonica del produttore olandese è più conveniente che mai. Merito dello sconto senza precedenti garantito da Amazon che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. La scopa elettrica senza fili Philips 5000 Series SpeedPro è disponibile con uno sconto esagerato del 47% e prezzo al minimo storico. Acquistandola oggi la paghi 176,99 euro contro i 329,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è considerevole: oltre 150 euro in meno sul listino.

Philips 5000 Series SpeedPro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un piccolo portento della tecnologia. Grazie alla scopa elettrica senza fili Philips 5000 Series SpeedPro, pulire i pavimenti e le superfici di casa è più semplice che mai. Nonostante il peso e le dimensioni contenute, infatti, la SpeedPro è in grado di sviluppare una potenza di aspirazione che non teme rivali. Dal pannello di controllo posto nella parte alta del motore potrai scegliere due differenti livelli di potenza in base alla tipologia di sporco: potrai così aspirare fino al 98% di sporcizia e polvere a ogni passata.

Grazie alle luci LED montate sulla spazzola, poi, sarai in grado di scovare anche la polvere che si nasconde sotto i mobili e negli angoli più reconditi di casa. Insomma, riuscirai a pulire anche dove non avevi mai immaginato di poter arrivare.

La SpeedPro di Philips, però, non è "solamente" un’ottima scopa elettrica ciclonica senza fili. Staccando lo scopettone, infatti, potrai trasformarla in un manegevolissimo e leggerissimo aspirabriciole. Sarà così possibile raccogliere polvere e sporcizia su qualunque superficie, mobile e suppellettile di casa: raccoglierai briciole e cereali caduti sul divano (anche tre le fessure dei cuscini), batuffoli di polvere e peli sul piano del mobile in salotto e residui di cibo sul piano della cucina.

Il tutto, senza doversi preoccupare troppo dell’autonomia. Grazie alla batteria agli ioni di litio a grande capacità, potrai pulire tutta casa anche al massimo della potenza senza esser costretto a fare una pausa-carica.

