C'è un pianeta che si comporta in un modo mai visto prima

Qualcosa di strano, apparente morbido e gommoso, si comporta in modo curioso proprio sopra le nostre teste, in un angolo dell’Universo. Di cosa si tratta? Di un "pianeta Marshmallow", ribattezzato così dagli scienziati per le sue strambe sembianze e preso in analisi per un comportamento che non risponde ai comuni canoni scientifici.

Situato a circa 580 anni luce dalla Terra, il pianeta Marshmallow, il cui vero nome è TOI-3757 b, si trova fuori dal sistema solare (per questo andrebbe più propriamente definito esopianeta) e sta affascinando gli scienziati per la sua vicinanza a un’imprevedibile nana rossa.

L’avvistamento del pianeta Marshmallow

Un paio di settimane fa, gli astronomi e gli scienziati del Kitt Peak National Observatory in Arizona stavano utilizzando il telescopio WIYN, che dal 2019 ha lo scopo di osservare e studiare gli esopianeti. Nella fattispecie, i ricercatori statunitensi stavano prendendo in analisi la costellazione di Auriga, quando hanno individuato un insolito pianeta che, apparentemente, sembrerebbe essere molto simile a Giove.

L’esopianeta TOI-3757 b, già dalla prima osservazione, è stato classificato come gigante gassoso (proprio come Giove, appunto). Eppure, qualcosa lo distingue da qualsiasi altro pianeta visto in precedenza: lo strumento a velocità radiale NEID integrato nel telescopio WIYN grazie alla NASA ha infatti rilevato che avrebbe una densità particolare, che al tocco sarebbe a metà tra il soffice e il gommoso, proprio come quella di un marshmallow. Se già questa scoperta è interessante, c’è persino qualcosa di più insolito: TOI-3757 b, infatti, orbita attorno a una nana rossa.

Il pianeta Marshmallow e la sua nana rossa

Come mai il fatto che TOI-3757 b ruoti attorno a una nana rossa è strano? Semplicemente perché le nane rosse sono stelle piccole e fredde, che convertono l’idrogeno in elio nei loro nuclei a una velocità costante. Pur essendo considerate le più piccole e deboli nella sequenza stellare e meno "esuberanti" rispetto a stelle come il nostro Sole, sono estremamente attive e possono emettere dei bagliori potentissimi, in grado di "spogliare" un pianeta della sua atmosfera.

Ciò rende il sistema che si crea attorno a loro davvero inospitale. E, a maggior ragione, dovrebbe esserlo per TOI-3757 b, data la sua densità e le sue dimensioni. Gli scienziati sostengono che, oltretutto, il pianeta Marshmallow sia anche troppo "sottile" per poter continuare a esistere attorno a questo tipo di stella, che rende complessa persino la resistenza da parte di pianeti giganti e più massicci.

La densità del pianeta Marshmallow

Come si spiega, dunque, questo mistero? Secondo gli scienziati dell’Arizona, in realtà, proprio la densità estremamente bassa di TOI-3757 b potrebbe essere la risposta. Il pianeta potrebbe infatti essere soffice e gommoso per via di un nucleo roccioso che attira grandi quantità di gas resistenti ai "capricci" della nana rossa, mentre gli elementi pesanti sono interni, protetti proprio da questo insolito strato.

Ancora, la resistenza del pianeta Marshmallow attorno alla nana rossa potrebbe essere merito della sua orbita, che sembra essere leggermente ellittica. I ricercatori hanno monitorato il percorso del pianeta e ne hanno calcolato anche il diametro (circa 150.000 chilometri) e hanno desunto che durante il suo "cammino" ci sono volte in cui si avvicina alla sua stella mentre volte in cui è molto lontano, cosa che fa gonfiare e sgonfiare in maniera adattiva i gas dell’esopianeta. Di sicuro, però, occorrono altre osservazioni. Anche perché, secondo gli scienziati, scoprire i segreti del pianeta Marshmallow significa comprendere meglio che cosa forma le varie tipologie di pianeta e come li forma.