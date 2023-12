PlayStation 5, nuovo record di vendite nel 2023

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In un comunicato stampa ufficiale Sony ha annunciato che la sua PlayStation 5 ha raggiunto il traguardo di 50 milioni di console vendute nel mondo.

Un risultato davvero molto importante che arriva a poco più di tre anni da quello che, forse, è stato uno dei lanci più complicati per un dispositivo del genere, funestato da carenza di chip e un numero limitatissimo di unità sul mercato (di cui molte in mano ai bagarini) che ha costretto i principali rivenditori a vendite inizialmente centellinate e solo su prenotazione.

PS5, il successo della console

Visti tutti i problemi di cui sopra, all’uscita la PlayStation 5 è diventata rapidamente uno degli oggetti del desiderio di milioni di giocatori in tutto il mondo che, per settimane, hanno cercato di accaparrarsi senza risultati l’ambita console.

In poche parole: è stato il caos, con siti in down per il troppo traffico e le troppe richieste, negozi presi d’assalto da chi voleva disperatamente la nuova console e, come già detto, il proliferare di un mercato nero che, spesso, ha portato al pagamento di cifre stratosferiche solo per mettere le mani sulla PS5 prima degli altri.

Ma tutto questo ormai è il passato e ora che i magazzini sono belli pieni, grazie anche all’arrivo delle nuove PS5 Slim, Sony può fermarsi a celebrare il traguardo raggiunto che è arrivato solo con una settimana di ritardi rispetto a quanto accaduto con la PS4 che, ovviamente, non ha avuto tutti i problemi di cui sopra.

Per cui sì, PlayStation 5 è un vero successo e questo, come al solito, è merito della nutrita community di appassionati, ringraziata anche da Jim Ryan, il CEO dimissionario del colosso della tecnologia che, prima di lasciare l’azienda, è riuscito comunque a festeggiare questo successo.

Nel post, oltre ai ringraziamenti si legge: "siamo grati a tutti i giocatori che hanno deciso di unirsi alla famiglia di PS5 in questi anni, e molto emozionati all’idea di essere finalmente entrati nel periodo delle feste, il primo dal lancio della console che possiamo affrontare senza alcun problema di restock. Questa volta, chiunque vorrà una PS5 potrà acquistarla senza problemi".

E questa, probabilmente è la cosa più importante, perché soprattutto a Natale, le console sono uno dei regali più richiesti di sempre.

PlayStation 5 i piani futuri di Sony

Dopo il traguardo delle 50 milioni di console vendute in tre anni, Sony non ha certo intenzione di fermarsi e in una recente dichiarazione, Eric Lempel, Vice Presidente Senior e capo del marketing di PlayStation, si è detto fiducioso delle vendite durante il periodo natalizio, con l’auspicio di raggiungere le 57 milioni di console vendute entro gennaio.

Se così fosse, la nuova ammiraglia di casa Sony potrebbe scavalcare la precedente PS4 che per toccare i 60 milioni di unità ha dovuto attendere tre anni e mezzo arrivando, a oggi, a 117,2 milioni di dispositivi nel mondo. Una cifra davvero incredibile anche se, nei piani dell’azienda giapponese, c’è sempre la speranza di poter fare ancora meglio.

