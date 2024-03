PlayStation 5, lo sconto che tutti aspettavano: va comprata ora

Fonte foto: Wachiwit/iStock

I tempi in cui bisognava attendere settimane, se non mesi, prima di riuscire ad acquistarne una sono ormai un ricordo del passato. La PlayStation 5 è infatti ormai stabilmente disponibile tanto nei negozi fisici quanto negli store online.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un vero e proprio must have per tutti gli amanti dei videogame. Nel panorama videoludico odierno, l’ultima console progettata e realizzata da Sony può essere considerata come il non plus ultra in fatto di esperienza di gioco, interattività e numero di titoli disponibili. E al crescere della disponibilità è anche più semplice trovare PlayStation 5 scontate e disponibili a un prezzo mai visto prima su Amazon. Il ribasso garantito dal colosso del commercio elettronico fa infatti risparmiare decine di euro: è più conveniente che mai.

PlayStation 5 Slim Edition

PS5 a prezzo mai visto prima: sconto e offerta finale

Un’offerta da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sulla PlayStation 5 Slim Edition. La versione speciale della console videogame di Sony può infatti essere acquistata con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato. In questo modo la PS5 costa 469,95 euro contro i 549,99 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: la paghi oltre 80 euro in meno.

PlayStation 5 Slim Edition

PlayStation 5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Al di là delle dimensioni – come suggerisce il nome, la Slim Edition è più sottile del 30% e più leggera del 18% – la scheda tecnica della PlayStation 5 in offerta oggi su Amazon non differisce di nulla rispetto alla PS5 normale. Merito di un comparto hardware di altissimo livello, capace di garantire un’esperienza videoludica eccezionale. Il supporto al Ray Tracing e la frequenza di aggiornamento di 120 Hertz fanno il resto: non solo le immagini e le azioni saranno più realistiche che mai, ma non ci saranno problemi di alcun genere di lag o di ritardi nelle transizioni di gioco.

La tecnologia audio 3D Tempest permette invece di riprodurre un audio spaziale tridimensionale che ti "catapulterà" al centro dell’azione. Che utilizzi delle cuffie o gli altoparlanti del televisore, il risultato non cambia: il sonoro dei videogame sarà ottimizzato in ogni situazione, permettendoti di vivere un’esperienza coinvolgete e immersiva.

All’interno del case trova poi spazio un disco SSD da 1 terabyte ad altissime prestazioni. Il caricamento dei giochi sarà istantaneo, o quasi, e potrai installarne quanti vorrai senza che debba esser costretto a fare delle scelte.

Oltre al catalogo dei giochi sviluppati appositamente per questa console, la PS5 ti consente di giocare con oltre 4.000 titoli per PS4 in un modo completamente nuovo. La funzione di potenziamento, infatti, migliora esponenzialmente la qualità delle immagini e ti permette di godere di una frequenza fotogrammi più veloce e fluida.

PlayStation 5 Slim Edition