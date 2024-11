Fonte foto: Xiaomi

POCO aggiorna la sua famiglia di smartphone di fascia bassa con il lancio del nuovo POCO C75, già svelato alcune settimane fa e ora pronto a ritagliarsi il suo spazio anche in Italia. Si tratta di un modello economico, pensato per gli utenti con un budget limitato alla ricerca di un nuovo smartphone. Il nuovo POCO C75 è già acquistabile su Amazon.

POCO C75 6+128 GB

POCO C75 8+256 GB

POCO C75: caratteristiche tecniche

Il POCO C75 è dotato di un display IPS LCD da 6,88 pollici di diagonale, con risoluzione HD+ (720×1640 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca c’è il SoC MediaTek Helio G81 Ultra, realizzato con processo produttivo a 12 nm e dotato di una CPU octa-core con due core Cortex A75 da 2 GHz e sei core Cortex A55 da 1,8 GHz.

Lo smartphone viene proposto in due versioni: il modello base ha 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage mentre la versione top ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La RAM è LPDDR4X ed è possibile aggiungere fino a 8 GB di RAM virtuale, utilizzando lo spazio di archiviazione libero.

Le memorie di archiviazione sono eMMC 5.1 e c’è la possibilità di sfruttare uno slot per microSD per espandere lo storage. Per tutte le varianti c’è una batteria da 5.160 mAh, con supporto alla ricarica da 18 W. Lo smartphone ha una fotocamera posteriore da 50 Megapixel, limitata al 1080p a 30 fps per quanto riguarda la registrazione video, e una fotocamera anteriore da 13 Megapixel.

Il POCO C75 è dotato anche di un sensore di impronte digitali laterale oltre che del riconoscimento facciale 2D. C’è anche il jack audio da 3,5 mm ed è presente anche il chip NFC. Come molti altri smartphone prodotti da Xiaomi e destinati alla fascia bassa, anche il nuovo C75 ha un sensore di prossimità virtuale.

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 172x78x8,22 mm e il peso è di 204 grammi. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Non ci sono informazioni sul numero di major update garantiti (dovrebbe comunque arrivare Android 15 nei prossimi mesi).

POCO C75: prezzo e disponibilità

Il nuovo POCO C75 è già acquistabile in Italia. I prezzi sono:

149,90 euro per la versione 6/128 GB , scontata per il lancio a 119,90 euro

per la versione , scontata per il lancio a 169,90 euro per la versione 8/256 GB, scontata per il lancio a 139,90 euro

Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni: Black, Gold e Green.

POCO C75 6+128 GB

POCO C75 8+256 GB