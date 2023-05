Poco F5 e F5 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I due nuovi smartphone Poco F5 e Poco F5 Pro stanno per arrivare sui mercati internazionali. La conferma arriva dall’azienda stessa che ha svelato la scheda tecnica e i prezzi dei suoi nuovi smartphone. Poche le sorprese, visto che nelle settimane scorse le varie indiscrezioni sul web avevano già rivelato le caratteristiche di questi due device, confermando di fatto l’operazione di rebranding messa in atto dal sub-brand di Xiaomi: in pratica Redmi Note 12 Turbo che diventa Poco F5 (in foto) e il Redmi K60 che diventa il Poco F5 Pro.

Poco F5: scheda tecnica

Il nuovo Poco F5 ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ Flow e refresh rate variabile fino 120 Hz. Garantita la compatibilità con i contenuti Dolby Vision e HDR10+.

Il processore scelto dall’azienda è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 a cui si affiancano due tagli di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione o 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per tenere al fresco il comparto chip, Poco ha utilizzato l’ormai nota LiquidCool Technology, che promette di raddoppiare l’efficienza dello scambio termico mantenendo le componenti a una temperatura controllata.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 64 MP (f/1,79), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e uno macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2,45).

Poco F5 è compatibile con le reti 5G, ha il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC, la porta per il jack da 3,5 millimetri, un emettitore infrarosso (lo smartphone diventa nache un telecomando per la TV) e tutte le tecnologie di localizzazione principali: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 67W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MIUI 14 for Poco. Presente anche la certificazione IP53 che testimonia la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Il nuovo Poco F5 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon in tre colori: Black, White e Blue.Il listino prezzi prevede:

Poco F5 – 8/256 GB: 429,90 euro (con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: 379,90 euro )

(con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: ) Poco F5 – 12/256 GB: 479,90 euro (con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: 399,90 euro)

Poco F5 5G – Versione 8/256 GB

Poco F5 5G – Versione 12/256 GB

Poco F5 Pro: scheda tecnica

Poco F5 Pro, invece, ha un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione WQHD+ e refresh rate variabile fino 120 Hz. Garantito anche in questo caso c’è il supporto per il Dolby Vision, l’HDR 10+ e display Pro HDR.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano diversi tagli di memoria: 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio per l’archiviazione.

Il comparto fotografico è speculare a quello del fratello minore e comprende un sensore principale da 64 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e uno per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è di nuovo da 16 MP.

Anche per la connettività vale lo stesso discorso fatto per l’altro modello, con il supporto alla rete 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC, il jack 3,5mm, l’IR e tutte le varie tecnologie per il GPS.

Cresce leggermente la batteria con una capienza di 5.160mAh, torna la ricarica cablata a 67W e si aggiunge quella wireless a 30W. Il sistema operativo è sempre Android 13, con interfaccia MIUI 14 for Poco.

Presente anche in questo modello la certificazione IP53 e, quindi, anche il Poco F5 Pro è resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Questo smartphone è disponibile a partire da oggi sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon in due colori, i classici Black e White. I prezzi previsti sono:

Poco F5 Pro – 8/256 GB: 579,90 euro (con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: 479,90 euro )

(con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: ) Poco F5 Pro – 12/256 GB: 629,90 euro (con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: 499,90 euro )

(con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: ) Poco F5 Pro – 12/512 GB: 649,90 euro (con la promozione dalle 15:00 del 9 maggio alle 23:59 del 16 maggio: 549,90 euro)

Poco F5 Pro 5G – Versione 8/256 GB

Poco F5 Pro 5G – Versione 12/256 GB

Poco F5 Pro 5G in versione 12/512 GB non è dsponibile su Amazon, ma solo su sito ufficiale di Xiaomi e Poco.