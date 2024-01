Poco M6 Pro ufficiale in Italia: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al fianco dei nuovi Poco X6 e Poco X6 Pro, il sub-brand di Xiaomi ha presentato anche il Poco M6 Pro, uno smartphone che punta alla fascia più bassa del mercato con una buona scheda tecnica e un prezzo estremamente contenuto. Per mantenere bassi i costi Poco ha dovuto fare qualche compromesso, come il processore MediaTek che preclude l’accesso alla rete 5G, ma per il resto lo smartphone ha comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo e potrebbe risultare una scelta interessante per chi cerca un dispositivo per l’utilizzo quotidiano e punta principalmente al risparmio.

Poco M6 Pro: scheda tecnica

Poco M6 Pro ha un display AMOLED 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Davanti allo schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5, che protegge il dispositivo dai graffi e da qualsiasi sollecitazione esterna.

Il processore scelto per questo modello è un MediaTek Helio G99-Ultra a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD. Parliamo di un chip affidabile e poco energivoro (anche perché non ha modem 5G) che garantisce agli utenti buone prestazioni senza andare a gravare troppo sulla batteria.

Le fotocamere posteriori sono 3: un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività non c’è il 5G e gli utenti, quindi, dovranno navigare necessariamente in 4G o col WiFi 5. Oltre a questo ci sono anche il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi, l’ingresso per il jack 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS. Infine Poco M6 Pro è certificato IP54 ed è quindi resiste bene alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Poco M6 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Poco M6 Pro è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon in tre colorazioni differenti Black, Blue e Purple. Il prezzo consigliato per il pubblico è di:

Poco M6 Pro – 8/256 GB: 229,90 euro

Poco M6 PRo – 12/512 GB: 299,90 euro (offerta lancio 259, 90 euro)