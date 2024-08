Fonte foto: POCO

Xiaomi arricchisce la sua offerta di smartphone per la fascia bassa con il debutto di un nuovo modello per il brand POCO. È stato appena ufficializzato, infatti, il nuovo POCO M6 Plus 5G, smartphone destinato alla fascia bassa del mercato e dotato di connettività 5G.

Poco M6 Plus 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Poco M6 Plus 5G è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen AE, un’evoluzione dello Snapdragon 4 Gen 2 (AE sta per Accelerated Edition) da non confondere con il recente Snapdragon 4s Gen 2 (destinato a smartphone di fascia ancora più bassa ma dotati ugualmente di 5G). Su questo chip, per ora, non ci sono molti dettagli. La CPU è octa-core con un cluster in grado di spingersi fino a 2,3 GHz e uno fino a 1,95 GHz.

Lo smartphone di POCO arriva sul mercato con 128 GB di storage e con la possibilità di scegliere tra una variante da 6 GB di RAM e una da 8 GB di RAM. Entrambe le versioni sono abbinate a una batteria da 5.030 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. C’è poi un display IPS LCD da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Il pannello ha un foro per la fotocamera anteriore. Il nuovo modello di POCO ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale.

Lo smartphone è dotato di connessioni Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.3 e ha un jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni sono pari a 168,6 x 76,3 x 8,3 mm con un peso di 205 grammi. Lo smartphone arriverà sul mercato in tre colorazioni: Black, Purple e Silver.

Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS. Non è chiaro quale sarà il supporto software garantito dall’azienda (almeno un major update dovrebbe arrivare).

Poco M6 Plus 5G: quando arriva

Il nuovo Poco M6 Plus 5G, per il momento, è un’esclusiva per l’India dove le vendite partiranno nel corso dei prossimi giorni con un prezzo di 13.499 rupie per la versione 6/128 GB e di 14.499 rupie per la versione 8/128 GB (al cambio attuale, lo smartphone costa 150-160 euro). Per il momento, non ci sono informazioni in merito al debutto in Europa del nuovo smartphone di POCO.

Xiaomi potrebbe, come già fatto in passato, lanciare una versione europea dello smartphone con un cambio di nome o anche con un cambio di brand (il Poco M6 Plus 5G potrebbe diventare un nuovo smartphone della gamma Redmi). Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.