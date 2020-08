Poco X3, nuovo smartphone con super fotocamera e batteria top

Un nuovo smartphone in arrivo per il marchio Poco, che con il lancio dei modelli X2 e F2 Pro comincia a conquistare nuovi fan e clienti. Il prossimo smartphone si chiama Poco X3 e la certificazione statunitense FCC evidenzia la presenza di una super fotocamera e di un altrettanto super batteria.

Pocophone è un brand che fa riferimento sempre al grande mondo Xiaomi e che si è specializzato negli anni nella produzione di smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Come ad esempio il Poco F2 Pro, smartphone top di gamma con a bordo lo Snapdragon 865 e disponibile a un prezzo da medio di gamma. E la stessa filosofia verrà seguita con il Poco X3, che molto probabilmente sarà uno smartphone medio di gamma con a bordo uno dei processori della gamma Snapdragon 7xx. Ecco quello che sappiamo.

Poco X3, le caratteristiche

Nella certificazione su FCC si trovano dettagli sulla batteria del Poco X3. Lo smartphone sarà equipaggiato con una batteria da 5.160 mAH con supporto alla ricarica rapida a 33 W. Questa capacità permetterà con una singola ricarica di garantire un’ottima durata, anche di più giorni, a seconda delle condizioni di utilizzo dello smartphone e delle app.

Insieme alla certificazione è stata poi pubblicata un’immagine che mostra il lato posteriore dello smartphone, dove ci sarà posto per almeno un paio di sensori fotografici. L’obiettivo principale dovrebbe essere da almeno 64 Megapixel, accompagnato da un sensore grandangolare e da un teleobiettivo.

Sul resto della scheda tecnica dello smartphone non si sa molto. La certificazione ottenuta dal Poco X3 non parla né del processore né del quantitativo di RAM e di memoria interna. Quello che trapela, però, è che il dispositivo non dovrebbe essere un top di gamma. Per quanto riguarda lo schermo, invece, la grandezza non è nota, ma dovrebbe avere un refresh rate a 90Hz.

Poco X3, uscita vicina?

Anche se l’azienda non ha dato conferma né smentita del lancio del nuovo modello X3, l’uscita potrebbe essere davvero vicina. Nelle ultime settimane infatti sono molte le indiscrezioni che iniziano a circolare sul nuovo smartphone e l’apparizione sul sito di certificazione statunitense FCC sembra confermare che il lancio potrebbe essere imminente.