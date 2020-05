Poco F2 Pro, il top di gamma veramente economico: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Poco

1 di 7 Poco F2 Pro, il nuovo smartphone top con prezzo mini

Poco è un nome che in Italia dirà poco, ma nel mondo degli smartphone è molto conosciuta, soprattutto per aver lanciato negli anni passati dispositivi top a un prezzo veramente mini. Ora è tornata ufficialmente sul mercato italiano e lo ha fatto lanciando il nuovo Poco F2 Pro, uno smartphone top di gamma che assicura ottime prestazioni a un prezzo decisamente mini: si parte da 499 euro. Dispositivi con caratteristiche simili costano almeno 200-300 euro in più. Per chi si stesse chiedendo che azienda è Pocophone, si tratta un sub brand di Xiaomi pensato appositamente per smartphone essenziali, potenti e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.