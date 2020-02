Pocophone X2: caratteristiche e prezzo dello smartphone lowcost

4 Febbraio 2020 - Pocophone è tornata, e lo ha fatto in grande stile. Come annunciato nelle settimane precedenti, il brand cinese ha presentato nella mattina del 4 febbraio il nuovo Poco X2. Nelle ultime settimane si è molto parlato di questo nuovo dispositivo: Pocophone ci punta molto per tornare a essere protagonista nel mondo degli smartphone lowcost.

In molti pensavano fosse l’erede del Pocophone F1, lo smartphone top di gamma lowcost uscito nel 2018. In realtà il Poco X2 è uno smartphone dedicato a una fascia diversa: si tratta di un medio di gamma che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo. I più attenti avranno notato che in realtà il Poco X2 non è altro che la copia gemella del Redmi K30, dispositivo lanciato due mesi fa in Cina e prodotto da un’altra azienda che fa sempre capo a Xiaomi. Dal design alle caratteristiche, il Poco X2 è praticamente identico al dispositivo Redmi: a cambiare è solo il logo posto nella parte posteriore dello smartphone.

Poco X2, la scheda tecnica

Nonostante sia identico al Redmi K30, le caratteristiche del Poco X2 restano molto interessanti. A bordo troviamo un processore Snapdragon 730G, perfetto per chi ama giocare con lo smartphone, supportato da 6-8GB di RAM e da 64/128/256GB di memoria interna (in totale le versioni disponibili sono tre). La memoria è espandibile tramite una microSD. Lo schermo ha una diagonale da 6,67 pollici con una risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz.

Molto interessante il comparto fotografico, soprattutto per la fascia di mercato di riferimento. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 64 Megapixel, supportato da un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e da due sensori da 2 Megapixel, uno dedicato agli scatti macro, l’altro alla profondità di campo. Doppia anche la fotocamera frontale: sensore principale da 20 Megapixel, secondario da 2 Megapixel per i selfie. Il Poco X2 non ha il notch, ma un foro in lato a destra dove sono inserite le due fotocamere.

La batteria è da 4500mAh con il supporto alla ricarica rapida wireless a 27W. A bordo troviamo Android 10 personalizzato con la MIUI 11 e il launcher Poco.

Prezzo Poco X2

Il Poco X2 per il momento è stato lanciato solo in India ed è probabile che arrivi in Italia con un altro nome. Potrebbe essere uno dei dispositivi della nuova famiglia Mi 10.

I prezzi in India sono molto interessanti: la versione 6GB-64GB ha un costo di poco più di 200 euro, mentre per il modello 6GB-128GB il prezzo sale a circa 215 euro. Per la versione top con 8GB-256GB bisogna sborsare circa 250 euro. Se il Poco X2 verrà lanciato in Italia, bisogna tener conto delle tasse e di altri rincari: il prezzo potrebbe sfiorare i 300 euro.