Poco X5 e X5 Pro arrivano in Italia

Con l’evento del prossimo 6 febbraio, annunciato ufficialmente da Poco anche in Italia, saranno presentati i due degli smartphone di fascia media più attesi del 2023: il Poco X5 5G e il Poco X5 Pro 5G.

Le specifiche tecniche non sono state rivelate tutte, ma da alcune anticipazioni ufficiali di Poco India e indiscrezioni pubblicate per errore da un rivenditore della Bulgaria qualche giorno fa, conosciamo i dettagli più interessanti. Di sicuro Poco X5 Pro rimanda ad un modello già in commercio ma presente solo in Cina,e cioè quel Redmi Note 12 Pro Speed Edition presentato alla fine di dicembre scorso. Nel caso del Poco X5 standard si parla invece di un rebrand del Redmi Note 12.

Poco X5 Pro: come sarebbe

Poco X5 Pro 5G avrà a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G abbinato a 6 GB o 8 GB di RAM e a 128 GB o 256 GB di storage.

Il display misurerà da 6,67 pollici e di tipo AMOLED, con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 1.200 nit. Il sensore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Il comparto fotografico avrà sul retro un sensore da 108 MP, il grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore sarà da 16 MP.

Tra le connessioni disponibili su Poco X5 Pro 5G, oltre al 5G, anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC utile per i pagamenti contactless (con il POS) e per la lettura dei chip delle carte elettroniche come la CIE.

La batteria avrà una capacità di 5.000 mAh, con ricarica da 67W.

Poco X5: come sarebbe

Il processore scelto per il Poco X5 5G sarebbe il Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a due tagli di memoria: 4/128 GB e 6/128 GB.

Il display resta il medesimo presente sul modello Pro: un AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, picco di luminosità di 1.200 nit e sensore per le impronte digitali posto di lato. Non si conosce al momento la tipologia di protezione del vetro, ma lo smartphone sarebbe certificato IP53.

I sensori fotografici posti sul retro sono tre: il principale da 48 MP, il grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per Selfie e videochiamate sarà da 13 MP. Non mancano, neanche su Poco X5 standard, le connessioni WiFi 6, Bluetooth 5.1 e NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica sarà da 33W.

Poco X5 Pro e X5: disponibilità e prezzi

Il due nuovi smartphone di fascia media Poco X5 Pro e Poco X5 standard saranno disponibili dal 6 febbraio in poi, data della presentazione ufficiale.

Riguardo i prezzi sappiamo che in Cina di listino sono piuttosto bassi, come d’altronde è nella tradizione di Poco: la versione più costosa, il Poco X5 Pro da 12/256 GB costerà 1.999 yuan (circa 270 euro) mentre la versione del Poco X5 standard 6/128 GB costerà 1.699 yuan (circa 230 euro).

I prezzi italiani però saranno ritoccati verso l’alto a causa dei costi di logistica e per la tassazione. Ma dovrebbero restare comunque molto aggressivi.