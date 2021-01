I Pokémon compiono 25 anni e festeggiano con Katy Perry

I Pokémon festeggiano i loro primi 25 anni e, per una festa come si deve, hanno scelto Katy Perry come madrina degli eventi musicali che si terranno prossimamente. Per lanciare la notizia, la compagnia ha pubblicato un breve video in cui la popstar è protagonista indiscussa, il tutto in attesa di maggiori informazioni su quale sarà il suo contributo ai festeggiamenti.

Tutto è iniziato in Giappone nel 1996 quando, ben venticinque anni fa, sono stati lanciati Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu per Nintendo Game Boy, conosciuti dal grande pubblico con i nomignoli Pokémon Rosso e Blu. Si tratta dei primi due videogiochi della lunghissima serie di videogames ufficiali e spin-off completamente dedicati alla raccolta dei piccoli ma potenti mostriciattoli del franchising. Solo due anni dopo, nel 1998, i personaggi sono sbarcati in America, seguiti dall’Europa nel 1999, segnando così l’inizio a livello mondiale di quella che è diventata nel tempo una vera e propria Pokémon mania.

Pokémon e Katy Perry, un festeggiamento lungo un anno

Per una festa lunga un anno come si deve, la Pokémon Company ha scelto l’artista statunitense per una serie di eventi che saranno celebrati durante tutto l’arco dell’anno. Sebbene non vi siano ancora informazioni dettagliate su cosa accadrà durante gli eventi musicali, le prime informazioni parlano già di speciali giochi di carte collezionabili, ovviamente a tema Pokémon.

La collaborazione con Katy Perry, già battezzata P25 Music, vedrà invece la collaborazione tra il team Pokémon e Universal Music Group. Dal lavoro a quattro mani nasceranno nuovi brani, sia da parte dell’artista che di altri esponenti legati all’etichetta discografica. La stessa Perry si è dichiarata una fan del franchise, sin dalla sua giovane età come ricordato in un post pubblicato su Twitter.

25 anni di Pokémon, cosa si sa già sui festeggiamenti

Oltre agli eventi musicali c’è molto a bollire nella pentola della Pokémon Company. In attesa di svelare qualche novità su P25, la società ha già avviato un conto alla rovescia per accompagnare il Tour di Pokémon GO, il gioco ARG (Alternate Reality Game) introdotto nel 2016.

Il 19 gennaio, dopo un giro nelle aree del mondo abitato da queste potenti creature, l’evento riporterà gli allenatori – ovvero i giocatori – di Pokémon GO a Kanto, la regione immaginaria dove tutta la storia ha avuto inizio. Oltre a questo, gli appassionati potranno celebrare il quarto di secolo con un peluche speciale e gigante dedicato a Gengar, il Pokémon leggendario di tipo Terra inserito nella terza generazione del gioco, al prezzo di 250 dollari.