Annunciata la serie tv Beauty in Black: di cosa parla

Fonte foto: Tyler Perry Studios/Netflix

Novità interessanti arricchiranno il catalogo di Netflix nel prossimo futuro: merito anche del nuovo accordo firmato con Tyler Perry (nella foto). Il famoso produttore, regista, sceneggiatore e attore ha infatti siglato un contratto pluriennale con la piattaforma che prevede la realizzazione di nuove serie tv in esclusiva, la prima delle quali è già stata ordinata. Beauty in Black, questo il titolo, sarà un dramma composto da sedici episodi scritto, diretto e prodotto dallo stesso Perry.

Chi è Tyler Perry

Il nome Tyler Perry (classe 1969) potrebbe non essere molto familiare al pubblico italiano e in effetti la serie Netflix Beauty in Black sarà una delle poche con la sua firma ad arrivare in Italia. Nel corso della sua carriera, iniziata negli anni Novanta, Perry ha però lavorato a vario titolo a numerosissimi film e serie tv che hanno raggiunto un certo successo negli Stati Uniti, tanto che a oggi è considerato uno dei creativi più famosi e prolifici di Hollywood.

Tra le serie tv di Tyler Perry ci sono, ad esempio, House of Payne, Love Thy Neighbor, If Loving You Is Wrong, Sistas e The Oval. Perry ha recitato anche in alcuni film, tra cui Don’t Look Up e Gone Girl; mentre è stato regista, sceneggiatore e produttore di decine di altri film, tra cui negli ultimi anni The Single Moms Club, Good Deeds e For Colored Girls. Non a caso l’accordo appena firmato con Netflix sulle serie tv è stato preceduto, nel 2023, da un accordo pluriennale analogo che riguardava però i film.

Cosa sappiamo della serie Beauty in Black

Insomma, il pubblico italiano di Netflix avrà sicuramente modo di fare la conoscenza di Tyler Perry e del suo impero creativo. A partire dalla serie tv già ordinata, Beauty in Black. Composta da sedici puntate da un’ora ciascuna, è prodotta anche da Angi Bones e Tony Strickland.

Stando alle informazioni al momento disponibili, la trama della serie avrà come protagoniste due donne molto diverse che si ritrovano “intrappolate” una nella vita dell’altra. Da una parte c’è Kimmie, che è stata cacciata di casa dalla madre e deve trovare un modo per guadagnarsi da vivere; dall’altra Mallory, a capo di un’attività di successo. La data di uscita della serie su Netflix non è ancora nota.

I film Netflix di Tyler Perry

Ben prima della serie Beauty in Black, però, su Netflix arrivano due film firmati da Tyler Perry (e nati nel contesto dell’accordo pluriennale sui film firmato nel 2023). Il primo è Mea Culpa, che debutta sulla piattaforma di streaming il 23 febbraio 2024.

Si tratta di un legal thriller scritto e diretto da Perry, con protagonista Kelly Rowland. L’attrice interpreta un’avvocata della difesa che si occupa del caso di un artista (interpretato da Trevante Rhodes) accusato di avere ucciso la sua ragazza. Nel cast del film ci sono anche Sean Sagar, Nick Sagar, RonReaco Lee, Shannon Thornton e Angela Robinson.

Arriverà prossimamente su Netflix (la data esatta non è ancora stata annunciata, ma probabilmente sarà verso la fine del 2024) anche il film Six Triple Eight. Sempre scritto e diretto da Perry, questo film drammatico di guerra è ispirato alla storia vera raccontata nel 2019 in un articolo firmato da Kevin M. Hymel.

La storia in questione è quella della prima e unica Women’s Army Corp, unità composta da sole donne nere, ad essere stata impiegata oltreoceano durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel cast, tra gli altri, ci sono Kerry Washington, Sam Waterston, Susan Sarandon, Oprah Winfrey ed Ebony Obsidian.