Fonte foto: Netflix/Twitter

Ogni spettatore ha i suoi gusti e le sue preferenze, è vero, ma c’è da scommettere che i titoli più attesi tra le novità di dicembre 2023 su Netflix saranno soprattutto due: la seconda parte di The Crown, che sarà anche il gran finale della sesta stagione e dell’intera serie, e Berlino, spin-off e prequel di La casa di carta. Dato il mese festoso, non mancano naturalmente le proposte deliziosamente natalizie, tra cui la seconda stagione della serie italiana Odio il Natale. Anche le nuove proposte cinematografiche si preannunciano scoppiettanti: tra i film in uscita ci sono infatti Mestro, la prima parte di Rebel Moon, il sequel di Galline in fuga e Top Gun: Maverick. Ecco tutti gli altri film e serie tv in uscita a dicembre 2023 su Netflix.

Le serie di dicembre 2023 su Netflix

A dicembre 2023 su Netflix arrivano la seconda parte della seconda stagione di DI4RI e la terza parte del reality show Squid Game: La sfida, ispirato alla serie tv sudcoreana omonima. Tra le novità c’è anche la serie animata Carol e la fine del mondo: mentre la Terra è in rotta di collisione con un pianeta e la maggior parte delle persone, data l’imminente estinzione, si dedica ai propri sogni più sfrenati, una donna pacata e solitaria si trova a disagio in mezzo a folle in preda all’edonismo.

1° dicembre : Sweet Home – S2

: Sweet Home – S2 6 dicembre : DI4RI – S2 Parte 2, Squid Game: La Sfida – Parte 3, Blood Coast

: DI4RI – S2 Parte 2, Squid Game: La Sfida – Parte 3, Blood Coast 7 dicembre : Odio il Natale – S2, Uno splendido errore

: Odio il Natale – S2, Uno splendido errore 12 dicembre : Under pressure: verso i mondiali di calcio femminile, L’inferno dei single – S3

: Under pressure: verso i mondiali di calcio femminile, L’inferno dei single – S3 14 dicembre : The Crown – S6 Parte 2

: The Crown – S6 Parte 2 15 dicembre : Carol e la fine del mondo

: Carol e la fine del mondo 22 dicembre : La creatura di Gyeongseong – Parte 1

: La creatura di Gyeongseong – Parte 1 28 dicembre : La concierge Pokémon

: La concierge Pokémon 29 dicembre: Berlino

I film di dicembre 2023 su Netflix

Dopo essere stato in cartellone in alcuni cinema selezionati, esce a dicembre 2023 su Netflix il film Maestro, che racconta la vita e la carriera di Leonard Bernstein e la sua relazione con Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Tra le novità cinematografiche ci sono anche La figlia oscura, film tratto dell’omonimo romanzo di Elena Ferrante; Galline in fuga: L’alba dei nugget, sequel del celebre film di animazione del 2000; e la prima parte di Rebel Moon, di Zack Snyder. Ecco gli altri titoli da non perdere.