Polar Ignite 2, sconto mai visto prima: oggi lo paghi la metà

Lo smartwatch per lo sport è in offerta su Amazon con uno sconto del 44% e lo paghi praticamente la metà e risparmi centinaia di euro. Ecco la promo speciale

Trovare uno smartwatch top a metà prezzo non è una cosa di tutti i giorni, soprattutto se il dispositivo è realizzato da un’azienda come Polar con anni di esperienza nel settore e che si è specializzata soprattutto sugli orologi dedicati agli amanti del fitness. Gli sportwatch sono wearable veramente unici nel loro genere, pensati per chi ha una vita attiva e pratica tanti sport differenti. Tra questi orologi rientra sicuramente il Polar Ignite 2, smartwatch in promo speciale da oggi con uno sconto di ben il 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo paghi praticamente la metà e risparmi più di 100 euro. E nella confezione è presente anche un doppio cinturino.

Il Polar Ignite 2 è uno sportwatch completo, dotato di sensori per il fitness che monitorano diversi parametri vitali e raccolgono dati preziosi per la tua attività fisica. È dotato anche di un chip GPS avanzato che ti aiuta a localizzare la posizione con molta precisione e in pochissimo tempo. Una soluzione ideale per chi ama fare sport, tenere sotto controllo il proprio stato di salute e raccogliere dati preziosi per migliorare le proprie prestazioni.

Polar Ignite 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto mai visto prima per il Polar Ignite 2. Lo sportwatch è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a 149,99 euro. Il risparmio è considerevole: ben 120 euro e lo paghi quasi la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata direttamente da Amazon e avviene anche in meno di ventiquattro. Tra i vantaggi riservati agli utenti Amazon Prime anche la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto, così lo puoi provare con tutta calma, ma difficilmente resterai deluso da quest’ottimo dispositivo.

Polar Ignite 2: funzionalità e scheda tecnica

Scopriamo nel dettaglio alcune delle tante caratteristiche di questo smartwatch. Con il Polar Ignite 2 potrai comodamente gestire i brani che stai ascoltando (andare avanti e indietro, mettere pausa, aumentare o abbassare il volume, ecc.), controllare le previsioni meteo e visualizzare le notifiche social o le chiamate in entrata. Così non dovrai estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa. Tante le attività sportive che potrai impostare: nuoto, bici, camminata, yoga, corsa, allenamenti di gruppo (parliamo di oltre 130 modalità di allenamento). Così come monitorare il sonno, l’ossigeno nel sangue e il battito cardiaco.

Potrai estendere le sue funzionalità scaricando l’app Polar Flow per calendarizzare il tuo allenamento o gli altri dati. Dotato di un preciso GPS integrato, potrai usarlo come contapassi o per verificare i chilometri percorsi correndo. Batteria di lunga durata, anche per gli usi intensivi. Dura infatti fino a 5 giorni in modalità orologio e fino a 20 ore in modalità di allenamento. Abbiamo poi parlato dei due cinturini inclusi intercambiabili, adatti ai vari momenti della giornata. Personalizzabile anche il display, adattabile al tuo umore o al tuo outfit.

