Chi bazzica di frequente i social, avrà sicuramente notato nel proprio feed una serie di annunci pubblicitari dove si parla di prodotti in regalo o di offerte esclusive da parte di brand famosi. Dagli occhiali Rayban alle bici elettriche, le “occasioni” in rete non sembrano mancare ma, andando a fondo alla questione, la realtà dei fatti è ben diversa e spesso si tratta di truffe per sottrarre denaro e informazioni personali degli utenti.

L’ultimo brand ad essere utilizzato a tale scopo è Decathlon che nei giorni passati è salito alla cronaca per delle offerte eccezionali su diversi articoli sportivi venduti a prezzi estremamente ridotti.

La nuova truffa degli zaini Decathlon

Nei giorni passati su Facebook hanno fatto la loro comparsa numerosi post che promuovono articoli sportivi a prezzi scontatissimi, come gli zaini del marchio North Face, che gli utenti potevano acquistare per solo due euro.

Per rendere ancora più credibile questa frode, i post ingannevoli includono anche le recensioni di altri utenti (ovviamente inesistenti) dove si mostrano fotografie di scontrini e cartellini dei prodotti, accompagnando il tutto con slogan e formule accattivanti per attirare le persone.

In altri casi, invece, il tutto viene innescato da post “urgenti” dove ex dipendenti di Decathlon parlano di “sconti eccezionali ad uso interno” o introducendo altre narrazioni improbabili che non sono assolutamente vere ma che vengono scritte con un’abilità tale da sembrare credibili, soprattutto agli occhi di persone poco esperte in materia.

Si tratta, insomma, di una truffa organizzata a dovere che viene utilizzata dai malintenzionati digitali per sottrarre piccole somme di denaro e acquisire illecitamente i dati personali degli utenti, incluse informazioni sensibili come password e credenziali di accesso a conti correnti bancari.

Cliccando sulla falsa offerta, infatti, si viene reindirizzati a un modulo online da compilare per ottenere lo sconto, dove vengono richiesti dati specifici che nessuno dovrebbe mai condividere in rete.

Come difendersi da queste truffe

Nonostante la rapidissima diffusione di truffe di questo tipo e l’intervento delle autorità competenti, identificare e bloccare i responsabili di queste attività illegali è tutt’altro che semplice. Per orchestrare questa frode, infatti, vengono utilizzati account fake creati ad hoc, che di solito vengono eliminati entro qualche giorno, facendo perdere completamente le loro tracce.

Il consiglio, come sempre in questi casi, è di non credere a tutto quello che si legge in rete, soprattutto se condiviso sui social e, naturalmente, prima di acquistare qualsiasi cosa, verificare sul sito ufficiale del brand se si tratta di offerte vere o meno.

Naturalmente è imperativo non condividere mai dati personali sul web, specialmente se bisogna passare per link improbabili arrivati da chissà dove. Utile anche attivare sul proprio conto bancario i servizi di alert che inviano notifiche immediate per monitorare ogni transazione effettuata.

Per chi fosse già caduto nella truffa, l’unica cosa da fare è contattare il proprio istituto di credito e bloccare conti e carte di credito, andando poi a sporgere denuncia alle Forze dell’Ordine.