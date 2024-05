Fonte foto: Polaroid

La Polaroid Go è stata, di recente, aggiornata con la Gen 2 che ha introdotto diverse novità, andando a incrementare le potenzialità della fotocamera istantanea portatile. La gamma della Go Gen 2, in vista dell’estate, è stata ampliata con una quarta colorazione. Alle versioni con colorazione Nero, Bianco e Rosso, infatti, si aggiunge una nuova variante, la Blu. Tutte le versione della Polaroid Go Gen 2 sono acquistabili direttamente tramite Amazon.

Polaroid Go Gen 2: le novità

La Polaroid Go Gen 2 include diversi miglioramenti tecnici per garantire un salto di qualità degli scatti. In particolare, è stato migliorato il range di apertura, che passa da F12-F56 a F9-F42. Questa scelta è legata alla volontà dell’azienda di poter offrire la possibilità di scattare foto più luminose.

Con un’apertura più ampia, l’obiettivo della Polaroid Go Gen 2 è in grado di catturare più luce, migliorando la resa degli scatti, soprattutto nei contesti di utilizzo in cui le condizioni di luminosità non sono ottimali (ad esempio in un ambiente chiuso) e possono mettere in difficoltà la fotocamera.

È stata anche aumentata la velocità massima dell’otturatore, fino a 1/300 di secondo. Novità anche per il sensore di luce, riprogettato sia nel posizionamento che nel campo visivo per garantire una misurazione più ampia. A completare il pacchetto di innovazioni c’è un aggiornamento firmware che garantisce una regolazione più precisa dell’esposizione con l’obiettivo a fuoco fisso della Go Gen 2.

Si tratta di piccoli accorgimenti tecnici che, messi assieme, promettono un salto di qualità per le prestazioni della fotocamera istantanea che, per sua natura, è pensata per essere facile e immediata da utilizzare e che, quindi, deve essere in grado di adattarsi a differenti contesti di utilizzo, garantendo sempre scatti di buona qualità, anche considerando il costo contenuto (essenziale per rendere un prodotto di questo tipo accessibile e competitivo).

La Polaroid Go Gen 2 include anche la funzione di autoscatto oltre al flash, per migliorare, quando necessario, l’illuminazione. La batteria integrata permette più di 200 scatti con una sola carica e può essere ricaricata tramite il cavo USB-C.

Polaroid Go Gen 2: prezzo e dove comprarla

La Polaroid Go Gen 2 può essere acquistata direttamente su Amazon. Il modello è disponibile in quattro diverse colorazioni (Blu, Nero, Bianco e Rosso) con un prezzo al pubblico di 89,99 euro. La fotocamera è compatibile esclusivamente con la pellicola Go Film, acquistabile su Amazon con i pack da 16, 48 e 80.

Polaroid Go Gen 2

Polaroid Go Film