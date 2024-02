Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Sembra quasi un’immagine poetica o una romantica metafora tratta da qualche romanzo d’amore, ma si tratta in realtà di un incredibile spettacolo che lo spazio ci ha regalato: un ponte di stelle e di gas che, con la sua sempre più flebile brillantezza, unisce due lontane galassie. Scopriamo che cosa ha dato origine a questo fenomeno così affascinante, immortalato dal telescopio spaziale Hubble.

Lo spettacolare ponte di stelle

In un ammasso galattico molto lontano dalla nostra Via Lattea c’è un ponte di stelle e gas che ha sorpreso gli scienziati: l’immagine è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble, autore di tantissimi ritratti di grande fascino, i quali hanno fornito sempre preziose informazioni agli astronomi. Stavolta, il suo sguardo si è spinto verso il gruppo di galassie conosciuto con la sigla Arp 295, situato a circa 270 milioni di anni luce da noi nella costellazione dell’Acquario. L’ammasso consiste in tre galassie a spirale, ma sono solo due quelle che si possono ammirare nello scatto di Hubble.

La principale, Arp 295a, è inquadrata di taglio al centro dell’immagine: è lei la protagonista assoluta, con il flebile bagliore del ponte di stelle e gas che si dipana dal suo nucleo e che la collega ad un’altra galassia lontana, che non è visibile. Spicca invece, sulla destra della foto, la galassia Arp295c con la sua piccola spirale blu. Ma torniamo al ponte di stelle: di che cosa si tratta? È una vera e propria scia luminosa lunga ben 250mila anni luce, che è composta da stelle e da gas spaziali e che si estende tra due galassie.

Sorprendente è il modo in cui il ponte si è formato: le galassie che hanno dato vita alla scia di stelle, in passato, sono passate così vicine tra loro da influenzarsi reciprocamente. La gravità dell’una ha disturbato la forma dell’altra e viceversa, creando un filamento stellare che ormai sta perdendo via via luminosità, a causa del passare del tempo e del continuo allontanarsi delle due galassie. Gli scienziati della NASA, grazie al telescopio spaziale Hubble, sono riusciti ad osservare questo fenomeno e a regalarcene una preziosissima immagine.

Che cosa sono le galassie interagenti

Quando due galassie transitano abbastanza vicine l’una all’altra da disturbarsi gravitazionalmente a vicenda, vengono chiamate “galassie interagenti”. Questo tipo di interazione avviene nel corso di miliardi di anni, e se i passaggi ravvicinati continuano a ripetersi è possibile che le due galassie arrivino a fondersi insieme. Proprio di recente, il telescopio spaziale James Webb ce ne ha mostrato un esempio: ha immortalato ZW II 96, una fusione galattica situata a circa 500 milioni di anni luce dalla Terra, la quale ha dato vita ad una bizzarra struttura che somiglia ad un cuore pulsante.

Le fusioni galattiche sono tutt’altro che eventi rari: dalla nascita dell’Universo, questo fenomeno si è ripetuto più e più volte. Probabilmente, anche nel nostro destino c’è qualcosa di simile. Gli scienziati prevedono infatti che in futuro la nostra Via Lattea si fonderà con la vicina galassia di Andromeda, una massiccia galassia a spirale barrata che dista poco più di 2 milioni e mezzo di anni luce da noi, nella costellazione di Andromeda. L’interazione dovrebbe avvenire non prima di 4 miliardi di anni, un tempo astronomicamente piuttosto rilevante.