L’esplorazione dell’Universo offre spesso spunti molto interessanti, e in alcuni casi può addirittura mostrarci qualche scorcio del nostro futuro: è il caso di ciò che potrebbe presto accadere alle due galassie gemelle che gli astronomi hanno soprannominato i “Topi”, per via del loro aspetto bizzarro. Forse, il loro destino è lo stesso della nostra Via Lattea, quasi un presagio di ciò che ci attende.

Che cosa sono le Galassie Topo

Nello spazio c’è una coppia di galassie gemelle che gli scienziati chiamano i “Topi”, o ancora le Galassie Topo. Il motivo di questo nome così bizzarro? Il loro aspetto davvero particolare: di recente, la NASA ha condiviso una splendida immagine che mostra due enormi formazioni celesti, entrambe dotate di una lunga coda di stelle e gas che si estendono per centinaia di migliaia di anni luce. Sembrano proprio due roditori (di dimensioni colossali, naturalmente), ed il soprannome è presto stato assegnato. La foto, scattata dal telescopio spaziale Hubble grazie alla sua potente Advanced Camera for Survey, è spettacolare.

Una risolutezza incredibile permette di scorgere dettagli che in passato non si riuscivano a cogliere, regalandoci uno scorcio fantastico. Ma che cosa sono le Galassie Topo? Si trovano a circa 290 milioni di anni luce da noi, all’interno della costellazione della Chioma di Berenice. Si tratta di due galassie gemelle a spirale, ovvero sono formate da due bracci (nei cui gas si registra un’intensa attività di formazione stellare) che si estendono dal bulbo della galassia come una spirale logaritmica. Inoltre sono definite interagenti, perché sono influenzate dalla reciproca forza di gravità.

Secondo gli scienziati, i “Topi” si sono già scontrati numerose volte in passato, e proprio una di queste antichissime collisioni, probabilmente risalente a circa 160 milioni di anni fa, avrebbe dato origine alle loro lunghe code che tanto hanno affascinato gli osservatori di tutto il mondo. Il loro destino sembra già scritto, e potrebbe essere come guardare nel futuro della Via Lattea: gli astronomi ritengono infatti che anche la nostra galassia si stia preparando ad un avvenimento drammatico. Di che cosa stiamo parlando?

Il futuro delle galassie gemelle

Visto il loro passato, le Galassie Topo hanno il destino segnato: un giorno si scontreranno nuovamente, e finiranno per fondersi in un’unica massiccia galassia ellittica. Ciò avverrà probabilmente tra circa un miliardo di anni, e potrebbe rivelarsi predittivo del futuro della Via Lattea. Per gli astronomi, in effetti, osservare la collisione delle due galassie gemelle sarà un po’ come vedere quello che, tra tantissimo tempo, accadrà anche alla nostra galassia. Una delle ipotesi più affascinanti di tutti i tempi riguarda infatti il possibile scontro tra la Via Lattea e la vicina Andromeda.

Entrambe sono due galassie a spirale, e la loro “breve” distanza (sempre dal punto di vista astronomico, ovviamente) fa presagire una futura collisione. Tra l’altro, Andromeda è in continuo avvicinamento alla Via Lattea, ad una velocità di circa 400mila km/s, e gli scienziati ipotizzano che lo scontro potrebbe avvenire in un periodo di tempo compreso tra i 2,5 e i 5 miliardi di anni. Questo non dovrebbe avere alcun rilievo per il nostro Sistema Solare: per quell’epoca, probabilmente il Sole sarà già nella sua fase avanzata di gigante rossa, se non addirittura dissolto in una nebulosa planetaria.