Poste Italiane non funziona il sito e l'app oggi: cosa sta succedendo

9 Dicembre 2019 - Mattinata difficile per i clienti di Poste Italiane, dalle ore 8:00 del 9 dicembre non si riesce ad accedere al sito o all’applicazione del Banco Posta e della PostePay. Gli utenti segnalano che dopo aver inserito le credenziali del profilo si riceve il codice di errore “ERR-0” che rende impossibile l’accesso.

Non è la prima volta che il sito e l’app delle Poste non funzionano. Anche il mese scorso c’è stato un problema simile, risolto prontamente dai tecnici nel giro di qualche ora. E anche in questo caso sono già al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile il disservizio. Leggendo i commenti delle persone su downdetector.it, sito web che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando un sito o un’app non funzionano, il problema riguarda sia il sito web sia l’app di Poste Italiane. E anche l’app e il sito della PostePay presentano la stessa tipologia di problema: è impossibile effettuare il login

Perché il sito e l’app di Poste Italiane sono down

Per il momento non si conoscono le cause che rendono impossibile l’accesso al sito e all’app di Poste Italiane. Solitamente si tratta di problemi momentanei ai server che vengono risolti prontamente nel giro di qualche decina di minuti o qualche ora. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 12:00. I problemi sono in via di risoluzione e gli utenti segnalano che ora riescono ad effettuare l’accesso.