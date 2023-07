Prime Day 2023: i migliori prodotti Amazon in offerta

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Con un giorno di anticipo rispetto all’inizio ufficiale del Prime Day (che comincia alle ore 00:01 di martedì 11 luglio e termina mercoledì 12 luglio alle ore 23:59), da oggi sul sito di e-commerce troviamo già in offerta con sconti incredibili tantissimi prodotti Amazon. Come sappiamo molto bene, il colosso di Seattle è diventato oramai a tutti gli effetti un produttore che si è specializzato in dispositivi per la smart home, e non solo. Si va dalle Fire TV Stick, le chiavette multimediali super amate e che troviamo al minimo storico con sconti che superano il 60%, agli Echo Pop, il nuovissimo altoparlante smart per la casa, fino al Kindle, il lettore e-book tra i più venduti del settore.

Anche se sono cominciate con un giorno di anticipo, anche queste offerte terminano alle ore 23:59 di mercoledì 12 luglio e quindi dovete essere velocissimi nell’approfittarne. Noi abbiamo selezionato i prodotti Amazon con gli sconti maggiori e troverete l’articolo suddiviso per categorie di prodotto. In ogni categoria è presente un elenco puntato con tutti i dispositivi in offerta: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina dell’offerta su Amazon. Ricordiamo che queste offerte sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo ora approfittando del periodo gratuito di trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo (potete disdire in qualsiasi momento). Per iscrivervi gratis ad Amazon Prime, basta cliccare qui. Ecco tutte le migliori offerte del Prime Day 2023 per i prodotti Amazon.

Offerte Prime Day 2023: i Fire TV Stick

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una chiavetta multimediale per rendere ancora più intelligente il vostro televisore, bene, questo momento è arrivato. Tra i prodotti Amazon più interessanti tra quelli che troviamo in offerta c’è il Fire TV Stick 4K, la versione obbligatoria per tutti coloro che hanno un smart TV con un pannello 4K. Da oggi la troviamo al minimo storico con uno sconto eccezionale del 63% e costa poco più di 25€. Se, invece, volete un po’ più di potenza, è disponibile sempre con uno sconto eccezionale e al minimo storico il Fire TV Stick 4K Max. Per questo prodotto lo sconto è del 52% e costa poco più di 35€. In promo speciale è disponibile anche il Fire TV Stick "normale" a un prezzo di 24,99€ e con uno sconto del 44%. La scelta migliore se avete un TV di piccole dimensioni e con una risoluzione FHD.

Altoparlanti smart Prime Day: Echo Dot, Echo Show ed Echo Pop

La fiera degli altoparlanti intelligenti. Quale miglior occasione se non il Prime Day 2023 per acquistare un altoparlante smart da utilizzare sia come cassa Bluetooth sia come hub per gestire i tanti prodotti smart che oramai affollano le nostre abitazioni. Per questa occasione speciale, il sito di e-commerce ha fatto le cose in grande e ha scontato tutti i suoi migliori dispositivi, anche quelli usciti da pochissimo sul mercato. Come ad esempio l’Echo Pop, il nuovo altoparlante smart dal design moderno e ricercato con Alexa integrato. Da oggi è disponibile con uno sconto del 67% e costa solamente 17,99€. Un prezzo incredibile e una delle migliori promo che possiate trovare questi giorni. In alternativa c’è l’Echo Dot di quinta generazione con il suo classico design sferico. Anche in questo caso lo sconto è molto interessante: il 66% che fa scendere il prezzo a poco più di 20€. Con uno sconto del 57% è disponibile l’Echo Dot con orologio.

Se, invece, siete alla ricerca di dispositivi un po’ più potenti e con alcune caratteristiche speciali, vi suggeriamo l’Echo Show 10 e l’Echo Studio. Il primo è l’altoparlante di Amazon con lo schermo da 10" da poter mettere nel salotto o in cucina e con cui interagire per poter fare videochiamate o vedere le proprie serie TV preferite. L’Echo Show 10 di terza generazione è in offerta con un ottimo sconto del 30%.

L’Echo Studio, invece, è l’altoparlante smart top di gamma pensato per un ascolto premium della musica. Grazie alle componenti scelte da Amazon sembrerà di ascoltare un concerto dal vito. Per l’occasione è al minimo storico con uno sconto del 25%.

Offerte Prime Day 2023: dispositivi per la sicurezza

Uno dei settori nei quali Amazon si è specializzata maggiormente è quello della sicurezza e lo ha fatto con due aziende: Ring e Blink. Ring è specializzata in dispositivi che rendono smart citofoni, videocamere e allarmi, mentre Blink ha lanciato sul mercato diversi modelli di telecamere smart per l’interno e per l’esterno. In questo Prime Day 2023 a catturare l’attenzione è sicuramente la telecamera per l’esterno Blink Outdoor, che troviamo al minimo storico con uno sconto eccezionale del 55% e costa meno di 45€. Resiste alle intemperie, la puoi controllare da remoto con lo smartphone e ha un prezzo imperdibile. Ottimi sconti anche la Blink Mini, la telecamera per l’interno compatta e per il Blink Video Doorbell, il citofono smart che puoi gestire a distanza con lo smartphone.

Anche Ring non è da meno e troviamo in offerta prodotti altrettanto interessanti con sconti addirittura maggiori. Come nel caso del Ring Intercom, un dispositivo che rende smart il tuo citofono e che è compatibile con tantissimi modelli presenti nelle vostro abitazioni. L’installazione e la configurazione sono semplici e veloci e non avrai nessun tipo di problema. Per il Prime Day 2023 è disponibile al minimo storico con uno sconto del 63%. Super promo anche per il Ring Alarm, un kit con 5 pezzi che migliora la sicurezza della vostra abitazione. Oggi è disponibile con uno sconto del 36%.

Offerte Prime Day 2023 per i Kindle

L’estate è arrivata ed è quasi tempo di vacanza. E cosa c’è di più bello di leggere un buon libro stesi sul lettino utilizzando il Kindle. Se ancora non avete il lettore e-book di Amazon, per il Prime Day 2023 trovate diversi modelli con sconti piuttosto interessanti e al minimo storico. Si va dalla nuova edizione del Kindle "classico" fino al nuovissimo Kindle Scribe, a metà tra un lettore e-book e un tablet dove disegnare e prendere appunti. Non fatevi scappare questa opportunità.

Prime Day 2023: altri dispositivi Amazon in offerta

Non rientrano in una categoria ben specifica, ma sono sempre prodotti Amazon e li troviamo con sconti top in questo Prime Day. Li trovate nell’elenco qui in basso con il prezzo e lo sconto.