Prime Video: ottime notizie per chi ama le serie TV

Gli amanti delle maratone streaming, abituati a consumare ore ed ore di serie TV sul divano, saranno felici di sapere che Amazon ha apportato una significativa modifica al funzionamento della sua piattaforma Prime Video. Adesso, infatti, è possibile comprare le serie TV, sia i singoli episodi che le intere stagioni.

La nuova opzione d’acquisto è già disponibile per le prime serie e lo sarà, nel tempo, per tutte quelle di nuova pubblicazione e per alcune del catalogo. Prezzi e disponibilità, però, saranno variabili.



Prime Video: come comprare le serie TV

Se una serie TV può essere già acquistata su Amazon Prime Video, nella sua scheda all’interno dell’app (o del sito) compare un nuovo pulsante: "Altre opzioni di acquisto".

Premendo tale pulsante si apre una finestrella pop up, con i prezzi per singolo episodio o per l’intera stagione. Per i contenuti disponibili sia in risoluzione standard (SD) che in alta definizione (HD) Prime Video mostra il doppio prezzo.

Finalizzando l’acquisto l’utente rinuncia al diritto di rimborso nel caso in cui guardi o scarichi il contenuto.

Esattamente come già avviene per film e documentari, infatti, anche per le serie TV dopo l’acquisto il titolo (o i titoli, se si compra un’intera stagione), diventa disponibile nell’area personale dell’utente e può essere guardato o scaricato ogni volta che si vuole.

Quanto costano le serie TV su Prime Video

I prezzi dei singoli episodi e delle intere stagioni delle serie Tv su Prime Video sono estremamente variabili, ma in linea di massima conviene sempre comprare l’intera stagione piuttosto che una sola puntata.

La singola puntata di The Big Bang Theory, ad esempio, costa 2,99 euro in HD (o 2,49 euro in SD), mentre l’intera stagione 1 costa 11,99 euro (sia in HD che in SD).

House of the Dragon, disponibile solo in HD, costa 2,99 euro per episodio e 19,99 euro per l’intera stagione 1 da 10 episodi.

Ci sono, poi, alcune serie in offerta come Young Sheldon: un solo episodio in HD costa 2,99 euro, in SD costa 2,49 euro, l’intera stagione 1 da 22 episodi costa 11,99 in SD e 14,99 euro in HD, ma quest’ultima opzione è al momento in sconto a 11,99 euro.