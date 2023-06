Prisma avrà una seconda stagione

La notizia si è diffusa proprio in questi giorni: Prime Video ha confermato il rinnovo per una seconda stagione della serie Original italiana Prisma. La stagione 2 avrà ancora una volta come regista Ludovico Bessegato, già noto per essere regista, sceneggiatore e showrunner di SKAM Italia. Tra le due serie in effetti c’è più di un punto di contatto: entrambe hanno per protagonisti alcuni adolescenti italiani e trattano alcune delle tematiche più urgenti oggi per i giovani, tra cui fluidità di genere, sessualità, droghe e bullismo.

Prisma 2: cosa sappiamo

La produzione di Prisma 2 è già iniziata e le riprese sono attualmente in corso. Ludovico Bessegato, oltre ad occuparsi della regia, firma anche le sceneggiature di questo secondo capitolo della serie di formazione insieme a Francesca Scialanca. Prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Prime Video, la seconda stagione di Prisma sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming, ma al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita.

Sulla piattaforma si trovano già i primi otto episodi della stagione 1, che è considerata da pubblico e critica una delle serie young adult drama italiane più riuscite degli ultimi anni. Nel cast di Prisma 2 tornano Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini e Nico Guerzoni.

Come finisce Prisma 1

La prima stagione di Prisma ha per protagonisti alcuni adolescenti di Latina e si concentra in particolare su due gemelli, Marco e Andrea, interpretati entrambi da Mattia Carrano. Identici nell’aspetto, i due fratelli sono in realtà profondamente diversi per inquietudini e carattere e, insieme al loro gruppo di amici, compiono un viaggio alla scoperta di sé stessi.

Nell’ultimo episodio della prima stagione Daniele si convince a scrivere all’account associato al nome della ragazza falsa, dietro cui c’è Andrea, chiedendo un incontro. Dopo essersi confrontato con gli amici, ha deciso di aprirsi ad esperienze con altre persone indipendentemente dal sesso. Andrea è spaventato all’idea di incontrare il ragazzo, al quale dice infine di essere un maschio, e rivela la verità anche a suo padre. Intanto, il fratello di Zelia posta per sbaglio dei video in cui si vede Carola che fa sesso con Daniele.

Andrea e Daniele fissano un appuntamento e prendono lo stesso autobus per andare all’incontro. Andrea fa partire una canzone per permettere a Daniele di riconoscere che è lui la persona con cui si scriveva. La puntata finisce con un’inquadratura dei due posti sull’autobus rimasti vuoti, prima occupati appunto da Andrea e Daniele; ma non è chiaro se i due siano scesi insieme oppure no. La seconda stagione, probabilmente, riprenderà dunque le fila della narrazione proprio da qui.