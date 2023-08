Proscenic T20, la friggitrice ad aria costa pochissimo: sconto imperdibile

Fonte foto: Proscenic

La friggitrice ad aria è diventata un "must have" in cucina per chi vuole cucinare in maniera sana senza fare a meno di pietanze solitamente ricche di grassi e calorie. Il mercato, anche in questo campo, è diventato molto ampio e offre tante alternative. Per questo motivo, prima di decidere cosa e quando acquistare, è giusto fare una valutazione di quello che ci offre il mercato. E aspettare anche la promo giusta. Come quella che troviamo oggi per la Proscenic T20, una friggitrice ad aria con tante funzionalità incluse, un’app che ti suggerisce cosa mangiare e dimensioni ridotte che fanno sempre molto comodo.

Abbiamo accennato all’offerta attiva oggi. E si tratta di una promo speciale. Infatti, la Proscenic T20 è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e costa veramente poco. Un elettrodomestico così utile e con tante funzionalità avanzate a un prezzo vantaggioso non è una cosa da tutti i giorni. Per questo vi consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbe terminare molto presto.

Friggitrice ad aria Proscenic T20

Friggitrice ad aria Proscenic T20: caratteristiche tecniche

Vediamo ora quali sono le caratteristiche tecniche e tutti i vantaggi della friggitrice ad aria Proscenic T20. Questa air fryer include ben 10 modi diversi di preparare pietanze: friggerle, grigliarle, cuocerle al forno in modo tradizionale, arrostirle, disidratarle; ed ancora, riscaldarle, tostarle, semplicemente riscaldarle, creare salse yogurt o scongelare surgelati. Puoi dare libero sfogo alla tua creatività preparando decine di piatti differenti.

Oltre a ciò, questa friggitrice ad aria permette una cottura più veloce e potente, grazie alla funzione Turbo Boost a 1500 watt. In questo modo, puoi ridurre fino al 90% le calorie, cucinando quasi azzerando i grassi. La cottura dei cibi è perfetta, con uno uno strato esterno croccante e morbido all’interno.

Altra funzione molto interessante è quella che include ben 12 preselezioni "one-touch" ideata per i piatti più popolari, che saranno preparati in modo veloce e agevole, anche dai meno esperti di cucina. Potrete installare sul vostro smartphone l’app Proscenic che offre decine di ricette originali e preimpostate, così da avere sempre nuove idee da mettere "sul piatto". Le ricette però possono anche essere personalizzate, qualora si preferisca qualche variante agli ingredienti suggeriti.

Completano il quadro le dimensioni particolarmente ridotte e compatte di questa friggitrice ad aria. Ideale per famiglie composte da 2-3 persone. Facile da pulire, anche in lavastoviglie, grazie al cestello rimovibile e antiaderente, senza BPA e PFOA.

Friggitrice ad aria Proscenic T20: prezzo, offerte, sconto Amazon

Doppio sconto, opportunità unica. Oggi troviamo la friggitrice ad aria Proscenic T20 in offerta con un doppio sconto che permette di risparmiare ben il 40% e fa scendere il prezzo a 59€. Il secondo sconto è sotto forma di coupon (presente in pagina) ed è necessario applicarlo per vedere il prezzo corretto nella fase di check-out. Il numero di coupon disponibili è limitato, quindi dovete essere velocissimi nell’approfittarne. Acquistandola oggi la riceverete a casa anche in meno di ventiquattro ore.

Friggitrice ad aria Proscenic T20