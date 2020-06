PS5, Forbes svela i prezzi della console: quanto potrebbe costare

Il prezzo della PlayStation 5 e della Xbox Series X sarà uno degli argomenti che terrà banco nei prossimi mesi, almeno fino a quando Sony e Microsoft non decideranno di rivelarlo in un evento ad hoc. Nelle ultime settimane si è scatenata la fantasia di molte persone sul possibile costo delle due console, soprattutto a seguito dell’evento dell’11 giugno in cui Sony ha mostrato il design della PS5.

Dopo le indiscrezioni sul prezzo arrivate da diverse fonti più o meno ufficiali (Amazon UK, Amazon Francia e il sito Play-Asia), ora è il turno di Forbes, uno dei magazine finanziari più importanti al mondo. La versione web della rivista ha ospitato il pensiero del giornalista videoludico Paul Tassi che ha detto la sua sul prezzo sia della PS5 sia della Xbox Series X. Il giornalista va un po’ in controtendenza rispetto alle ultime anticipazioni e assicura che le due console non potranno costare meno di 500 dollari. Troppo alti i costi di produzione: venderle a meno di 400-450 dollari vorrebbe dire andare in perdita, cosa che Sony e Microsoft non vogliono.

Quanto costa la PS5 e la Xbox Series X

Il ragionamento di Paul Tassi segue una sua logica: il costo delle componenti delle due console è piuttosto elevato e un prezzo di lancio sotto i 500 dollari non permetterebbe di ripagare le spese.

Sul fronte PS5, il giornalista fissa il prezzo di lancio di 550 dollari per il modello con lettore Blu-Ray, mentre per la versione Digital Edition il prezzo potrebbe essere di 500 dollari. Sul mercato europeo e italiano i prezzi potrebbero essere molto simili: 550 euro e 500 euro.

Anche la Xbox Series X avrà un prezzo di lancio simile: tra i 500 e i 550 dollari. Discorso diverso per quanto riguarda la Xbox Lockheart, il modello lowcost su cui Microsoft sta lavorando, ma che non ha ancora presentato. In questo caso è ipotizzabile che il prezzo di lancio sia inferiore ai 400 dollari, ma tutto dipenderà dalle componenti interne.

Quando esce la PlayStation 5 e la Xbox Series X

Sulla data di uscita ci sono ancora molti dubbi. L’unica cosa certa è che sarà durante le festività natalizie del 2020. Si ipotizza che il lancio avverrà poco prima del Black Friday 2020, fissato per il 27 novembre 2020, in modo da trainare le vendite, soprattutto in un periodo storico in cui la crisi finanziaria potrebbe farsi sentire pesantemente sulle famiglie.