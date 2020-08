PS5, prezzo altissimo svelato online: quanto costerà

L’estate sta finendo e il mistero del prezzo e della data di uscita della PlayStation 5 ancora non trova una soluzione. In molti si aspettavano un evento Sony per la fine di agosto dedicato alla nuova console, ma così non è stato. Quasi sicuramente sarà organizzato per il mese di settembre, ma ancora non c’è nessuna ufficialità. E mentre l’azienda giapponese ritarda a dare l’annuncio ufficiale, aumentano le indiscrezioni e i rumor pubblicati sulla rete.

L’ultimo in ordine temporale proviene dalla Germania e ha creato più di qualche sconforto nel mondo degli appassionati: il sito otto.de ha pubblicato una pagina dedicata alla PlayStation 5 Digital Edition con un prezzo di 974,79 euro. Oltre al fatto che la pagina è stata cancellata immediatamente, sono tante le cose che non tornano: la versione mostrata aveva un SSD da 2TB e finora Sony ha presentato solo PS5 con un SSD da 850GB. Inoltre, il prezzo è veramente troppo elevato e sarebbero in pochi a potersela permettere.

Molti dubbi anche sulla data di uscita della PlayStation 5. Il periodo è stato più o meno individuato: la settimana che va dal 13 al 20 novembre. L’uscita, però, potrebbe non essere la stessa in tutto il Mondo: prima negli USA e poi in Europa.

Quanto costerà la PlayStation 5

La pagina pubblicata dal sito tedesco e poi immediatamente cancellata è solo l’ultimo atto di una storia che va avanti da molto più tempo. Non è la prima volta che qualche e-commerce pubblica una pagina dedicata alla PS5, fissando un prezzo e poi cancellandolo immediatamente. Fino a quando Sony non deciderà di fissare un evento online per la presentazione della console, non si riuscirà a mettere uno stop a tutte queste voci online.

L’ipotesi più probabile per il prezzo della PS5 è che costi 499,99 euro, mentre per la Digital Edition bisognerà sborsare 100 euro in meno. Sony vorrebbe invogliare gli utenti ad acquistare la versione Digital, in modo da rilanciare la vendita dei tanti servizi online creati negli ultimi anni, come ad esempio PlayStation Now.

Quando uscirà la PS5

Se sul fronte dei prezzi non ci sono grosse novità, per quanto riguarda la data di uscita della PlayStation 5 negli ultimi giorni sono apparsi in rete diversi report. E le notizie non sono certo positive per gli utenti: in Europa la console potrebbe arrivare in ritardo rispetto agli Stati Uniti. Il rilascio della PS5 probabilmente non sarà in contemporanea in tutto il Mondo e potrebbe differire di alcune settimane in base alla Nazione.

La data più probabile resta il 13 novembre, giorno in cui esce anche Call of Duty: Black Ops Cold War, saga che con la PlayStation ha sempre avuto un legame speciale. Ed è probabile che Call of Duty: Black Ops Cold War sia uno dei titoli disponibili per la console fin dall’inizio. L’altra data probabile è il 20 novembre. Una differenza minima, con l’unica certezza che in ogni caso l’uscita sarà prima del Blakc Friday 2020, fissato in teoria per il 27 novembre.