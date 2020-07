PS5, il prezzo verrà annunciato a breve: quanto costerà

Abbiamo una data, seppure ufficiosa, su quando verrà annunciato il prezzo della PlayStation 5: il 13 luglio. A dirlo è l’insider Roberto Serrano su Twitter, rispondendo a un tweet pubblicato da Jeff Grubb (altro insider) in cui era presente l’elenco di tutti gli eventi di luglio. La notizia, logicamente, è da prendere con il beneficio del dubbio fino a quando non sarà la stessa Sony a ufficializzare la data. L’unica cosa certa è che l’azienda giapponese terrà un evento a luglio sulla PS5, anche se non si sa su quale argomento.

Infatti, fino a quando non ci sarà il lancio ufficiale sul mercato, Sony terrà alta l’attenzione sulla nuova console con un evento al mese dedicato alle ultime caratteristiche ancora rimaste nascoste: prezzo, data di uscita ed eventuali nuovi giochi in esclusiva. Sul fatto che sia luglio il mese scelto per l’annuncio del prezzo della PS5 ci sono ancora molti dubbi: rumor precedenti parlavano di agosto. Sony, però, deve affrettarsi a rivelare il prezzo: le catene di prodotti elettronici devono dare il via ai pre-ordini e hanno bisogno di sapere quanto costerà la nuova console.

Quale sarà il prezzo della PS5

Dopo l’evento tenuto a giugno nel quale Sony ha svelato i primi videogame e il design della PS5, ora a tenere banco è il tema del prezzo della PlayStation 5. In queste settimane sono emersi diversi leak dai vari siti di e-commerce e dalle catene che vendono prodotti di elettronica, ma tutti molto differenti tra di loro. Si va da un minimo di 499 euro (il prezzo più probabile) fino a oltre i 600 euro. Difficilmente la PS5 costerà così tanto, ma bisogna anche pensare al fatto che le componenti interne hanno un prezzo di listino piuttosto elevato.

L’altro argomento riguarda il prezzo della PlayStation 5 Digital Edition, la versione senza lettore Blu-Ray e che utilizza solamente copie digitali dei videogame. In questo caso il prezzo potrebbe essere inferiore ai 450 euro. Per avere la conferma sul prezzo, però, bisognerà aspettare poco, se la presentazione verrà confermata per il 13 luglio.

Quando uscirà la PlayStation 5

Oltre al prezzo, all’evento organizzato da Sony a luglio dovrebbe essere confermata anche la data di uscita. Finora si sa solamente che uscirà per le vacanze natalizie del 2020, ma non si conosce esattamente quale giorno. Si vocifera che potrebbe essere in un giorno compreso tra il 16 e il 20 novembre, poco prima del Black Friday 2020.