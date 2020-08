PS5, svelato il prezzo di lancio: ecco quanto costerà

Quando esce la PlayStation 5 e quanto costa? Se lo chiedono milioni di fan di Sony, come milioni di fan di Microsoft si chiedono invece: quando esce la Xbox Series X e quanto costa? Entrambe le tifoserie, poi, si chiedono data di uscita e prezzi di PlayStation 5 Digital Edition e Xbox Series S, cioè le due rispettive versioni economiche delle console next-gen 2020.

Un utente di Twitter, il pugliese Roberto Serrano, ha pubblicato un leak molto dettagliato (ma senza comunicare alcuna fonte) con il quale svela le date e i prezzi di tutte e quattro le future console. Di leak su questi argomenti, però, se ne leggono ormai a decine da diversi mesi e lo stesso Serrano specifica che le sue informazioni sono “più che rumor o speculazioni” ma sono “da confermare“. Tra l’altro va aggiunto anche che inizialmente Serrano ha scritto un prezzo per la Xbox Series S superiore, ma poi ha corretto il tweet. Insomma, si tratta di informazioni da maneggiare con cura e che non vanno prese per oro colato. Ma che è giusto dare.

PlayStation 5: quanto costa e quando esce

Secondo il tweet di Roberto Serrano la PlayStation 5 verrà lanciata ufficialmente il 13 novembre 2020, data compatibile con quanto affermato da Sony in passato: “uscirà per le vacanze di Natale“. Il prezzo della PS5 standard, cioè quella con il lettore ottico, sarà di 499 dollari/euro (stesso prezzo, a prescindere dal cambio, in USA e in Europa). La versione Digital con sola connessione a Internet, invece, costerà 399 dollari/euro.

Xbox Series X: quanto costa e quando esce

Sempre secondo il leaker italiano la Xbox Series X uscirà il 6 novembre 2020, seguendo di un giorno il lancio della più economica Xbox Series S, che sarà disponibile dal 5 novembre. Il prezzo della prima sarà di 499 dollari/euro, mentre quello della seconda sarà di 299 dollari/euro.

C’è da crederci?

Se le informazioni riportate da Roberto Serrano si riveleranno giuste, allora nel giro di una settimana verranno presentate ben quattro nuove console, giusto in tempo per il mercato natalizio. Le date, in linea di massima, sono credibili perché rispecchiano quanto affermato già dai rispettivi produttori: se il lancio non avverrà esattamente in quei giorni, infatti, è probabile che avvenga poco prima o poco dopo.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, si nota come le due top di gamma abbiano lo stesso costo per l’utente finale, mentre le versioni economiche no. Nel primo caso non sarebbe strano: 499 euro o dollari è di fatto una soglia psicologica, oltre la quale la maggior parte degli utenti non sarà disposta ad andare. Sony e Microsoft potrebbero aver deciso di fissare quel prezzo anche a costo di guadagnare poco o nulla su ogni esemplare venduto, pur di venderne molti e guadagnare in seguito dalle licenze incassate per ogni gioco venduto dai singoli sviluppatori. Una PS5 Digital a 399 euro, invece, suona molto strana: si troverebbe esattamente in mezzo tra il modello più caro di Sony e quello più economico di Microsoft.