La maggior parte degli utenti con uno smartphone Android si ritrova spesso chiedersi quale sia la differenza tra Google Foto e l’app Galleria. Da una parte, con Google Foto (disponibile anche per iOS e iPadOS oltre che accessibile via web) ci troviamo di fronte a uno dei principali servizi di Google, pensato per archiviare e gestire i propri contenuti multimediali anche in cloud.

Dall’altra, l’app Galleria, è, invece, una delle app preinstallate nel proprio smartphone ed ha il compito di tenere in ordine foto e video presenti all’interno della memoria. Per quanto ci siano alcuni punti di contatto, le due applicazioni hanno scopi e funzionalità molto diverse. Ecco, quindi, qual è la differenza tra Google Foto e l’app Galleria.

A cosa serve Google Foto

Google Foto è uno dei principali servizi di Google. Disponibile sia come app per Android e iOS/iPadOS che via web (tramite photos.google.com), il servizio consente di salvare all’interno dello spazio cloud del proprio account Google (15 GB gratuiti con possibilità di incremento a pagamento) foto e video, caricati dallo smartphone, dal tablet oppure dal PC.

Google Foto, su smartphone e tablet, prevede anche la possibilità di attivare il caricamento automatico di foto e video, in modo da poter contare su di un backup in cloud di tutti i propri contenuti multimediali.

In passato, i contenuti caricati tramite Google Foto per Android non occupavano spazio cloud (anche se veniva applicata una compressione). Oggi, invece, questo bonus non è più attivo. Gli utenti possono passare da Google Foto a Amazon Photos (che garantisce l’upload illimitato per gli utenti Prime), trasferendo i propri contenuti.

Gli utenti possono utilizzare Google Foto anche come alternativa all’app Galleria dello smartphone. Anche disattivando l’upload in cloud, infatti, l’app raccoglie foto e video presenti sul dispositivo su cui è installata, catalogandole con una divisione giornaliera e mettendo a disposizione alcuni strumenti di editing e la possibilità di sfruttare le funzionalità di Google Lens.

Tramite Google Foto è anche possibile accedere al Negozio di stampa di Google per stampare le foto scattate che saranno poi recapitate a casa dell’utente. Google propone, in molti casi, sconti e promozioni per realizzare fotolibri, stampe fotografiche e stampe su tela con i propri scatti.

Google Foto è, quindi, un’app fotografica a 360 gradi. Per gli utenti, in ogni caso, ci sono diverse alternative a Google Foto da considerare per poter archiviare in cloud le proprie foto.

A cosa serve l’app Galleria

L’app Galleria (che in base al modello di smartphone utilizzato può assume nomi e un layout differente) è, molto semplicemente, l’app che il telefono utilizza per archiviare foto e video, con la possibilità di suddividerle in album, modificarle e, eventualmente, condividerle con i propri contatti. Ogni smartphone ha un’app di questo tipo.

Quest’applicazione (su iPhone si chiama Foto) è, quindi, utile per tenere in ordine foto e video sul proprio smartphone. In genere, non ci sono funzionalità di archiviazione in cloud o servizi di stampa come quello fornito da Google.

Per effettuare un backup di foto e video, quindi, è necessario scaricare un’app di un servizio cloud (OneDrive, Dropbox etc.) oppure trasferire manualmente sul PC i file che si desidera salvare. L’app Galleria, quindi, non può sostituire Google Foto ma resta utile per tenere sempre sotto controllo foto e video presenti sul proprio dispositivo.