Google continua lo sviluppo del suo ecosistema di applicazioni. L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo riguarda Google Foto per smartphone e tablet Android. Con l’arrivo della nuova versione (la 7.24.0.747539053), ora in fase di distribuzione, l’azienda ha aggiunto un nuovo tool per l’editing delle foto che può garantire un netto miglioramento anche per le vecchie foto. Il tool in questione si chiama Ultra HDR e sostituisce il precedente Effetto HDR, disponibile all’interno di Google Foto già da alcuni anni. Ricordiamo che l’app Foto è preinstallata su Android ed è utilizzabile anche con i dispositivi più economici.

Cos’è Ultra HDR

Ultra HDR è il nome scelto da Google per il nuovo strumento di editing integrato nell’app Google Foto. Utilizzando questa funzione è possibile aggiungere più profondità al colore e migliorare la luminosità delle foto. Si tratta di un tool che può essere molto utile anche per migliorare la qualità visiva delle vecchie foto, magari scattate con uno smartphone dotato di un sensore scadente (per gli standard di oggi). Gli utenti della celebre applicazione hanno, quindi, a disposizione uno strumento in più per l’editing e per migliorare la resa delle immagini salvate nella propria galleria.

Come usare la nuova funzione

Ultra HDR è ora integrato in Google Foto, app utilizzabile anche per il backup delle foto, e utilizzare questo strumento è molto semplice. La prima cosa da fare è aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. È possibile accedere alla scheda dell’applicazione sul Play Store per poi “forzare” l’aggiornamento. In ogni caso, la nuova versione dell’app dovrebbe essere resa disponibile per tutti nel giro di pochi giorni.

Attenzione, però. Come riportato da Android Authority, anche aggiornando l’app potrebbe non essere possibile utilizzare da subito Ultra HDR in quanto potrebbe essere necessario un’attivazione lato server. In sostanza, chi non vede questa funzione dovrà aspettare qualche giorno.

A questo punto, completato l’aggiornamento, basta aprire Google Foto e scegliere una foto da editare. Dalla barra in basso bisogna andare in Modifica e poi scegliere Regola. Tra le nuove opzioni disponibili, in sostituzione di Effetto HDR, ci sarà ora Ultra HDR.

Tramite l’interfaccia, è possibile regolare l’intensità della modifica, andando a verificare in tempo reale come cambiano i colori. Raggiunto l’effetto desiderato è possibile confermare le modifiche e salvare una copia della foto (o sovrascrivere quella precedente).

Per utilizzare questa funzione è necessario avere Android 14 e l’ultima versione disponibile dell’app Google Foto. Le immagini modificate con il nuovo tool, tra le informazioni visualizzate dall’app, avranno anche un’indicazione “Ultra HDR”.

Questo formato realizzato da Google utilizza ancora l’estensione .jpg ma permette di ottimizzare la resa cromatica oltre che ridurre il peso dell’immagine stessa. Si tratta di un doppio vantaggio che potrà far comodo agli utenti.