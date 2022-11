Quali smartphone Honor riceveranno Android 13

Anche Honor sta portando Android 13 sui suoi smartphone, insieme alla nuova interfaccia grafica MagiOS 7.0, che segna anche un cambio di nome rispetto al passato: l’attuale interfaccia, infatti, si chiama MagicUI 6.2. Come già visto per i telefoni di altri produttori Android, anche Honor non aggiornerà tutti i modelli all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, né li aggiornerà tutti insieme. Ecco, quindi, cosa cambia con l’aggiornamento e quali telefoni lo riceveranno.

MagicOS 7.0 basata su Android 13

Dai primi elementi presentati dal brand sul proprio sito, intuiamo un aggiornamento prevalentemente estetico. Le icone delle applicazioni sono state rielaborate, le animazioni perfezionate e il carattere principale modificato.

Ma il colosso cinese porta anche alcune novità in termini di funzionalità. La prima prende il nome di Magic Ring e consente ai tutti i dispositivi del brand (PC, telefoni e tablet) di funzionare in simbiosi l’uno con l’altro condividendo schermo, tastiera e mouse.

Arriva anche Magic Live smart engine, che tramite l’assistente vocale YOYO mostra riquadri nella parte superiore dello schermo dove vengono visualizzate esigenze del momento, come, ad esempio la carta d’imbarco il giorno in cui si prende un aereo. Vedremo, però, se questa funzione arriverà anche in Europa.

Con OS Turbo X, Honor promette guadagni prestazionali tramite la sua nuova interfaccia. L’azienda parla di un tempo di avvio delle applicazioni diminuito in media del 29%. Ancora più importante, l’autonomia potrebbe crescere di venti o trenta minuti grazie a una migliore ottimizzazione.

Infine, sotto il termine MagicGuard Glory Security, Honor riunisce varie funzionalità di privacy e sicurezza, inclusa la capacità di combattere le frodi, ma senza aggiungere ulteriori dettagli.

Quali Honor riceveranno Android 13

Honor ha anche condiviso un elenco dei modelli che riceveranno Android 13 e relativo calendario. Ricordiamo che quest’ultimo è rivolto al mercato cinese e che potrebbero esserci dei cambiamenti rispetto al mercato europeo. Già questo però ci permette di farci un’idea di chi verrà aggiornato per primo.

Dicembre 2022

Honor Magic V

Honor Magic 3 Ultimate Edition

Honor Magic 3 Pro

Honor Magic 3

Honor V40

Gennaio 2023

Honor Magic 4 Supreme Edition

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4

Febbraio 2023

Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro

Honor 70

Marzo 2023

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Aprile 2023

Honor X40 GT

Maggio 2023