Honor Magic 7 Lite sta per arrivare sul mercato, arricchendo la gamma di Honor per la fascia media, ecco come sarà

Fonte foto: Honor

La scorsa settimana Honor ha svelato i nuovi Magic 7 e 7 Pro con Snapdragon 8 Elite. Si tratta dei nuovi modelli di fascia alta del brand cinese che arriveranno in Italia nel corso delle prossime settimane. In rampa di lancio c’è, però, anche un mid-range. Honor, infatti, sta lavorando al Magic 7 Lite, in arrivo sul mercato con specifiche di fascia molto più bassa rispetto ai top di gamma.

MySmartPrice ha individuato il dispositivo all’interno del database di Google Play Store e ha rivelato le prime informazioni sullo smartphone. Il nuovo mid-range di Honor potrebbe essere molto simile a un altro smartphone che l’azienda ha svelato questa settimana.

Honor Magic 7 Lite: come sarà

Il nuovo Honor Magic 7 Lite raccoglierà l’eredità di Honor Magic 6 Lite (in foto) andando a posizionarsi nella fascia media del mercato. Secondo le prime informazioni, lo smartphone avrà il chip Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm. Si tratta dello stesso chip utilizzato anche dal Magic 6 Lite. Dal database non emergono altre informazioni oltre alla risoluzione del display (1.224×2.700 pixel) e al sistema operativo Android 14.

Sembrerebbe esserci, però, un possibile collegamento tra il Magic 7 Lite e il recente Honor X9c (il numero di modello è, infatti, molto simile). Le specifiche tecniche del nuovo mid-range della famiglia Magic potrebbero, quindi, riprendere quelle di X9c, che ha proprio lo Snapdragon 6 Gen 1 come chip.

Di conseguenza, il nuovo Honor Magic 7 Lite potrebbe avere un display AMOLED da 6,78 pollici oltre ad almeno 8 GB di RAM e 256 GB di storage (ma ci saranno anche altre combinazioni di RAM e storage) e a una maxi batteria al silicio carbonio da 6.600 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66 W.

Il comparto fotografico potrebbe includere due sensori posteriori, con una fotocamera principale da 108 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Non è escluso, in ogni caso, che il Magic 7 Lite arrivi sul mercato con alcune specifiche differenti rispetto a X9c. Sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

Honor Magic 7 Lite: quando arriva

Il nuovo Honor Magic 7 Lite è in sviluppo ma non ha ancora una data di lancio ufficiale. Il debutto potrebbe avvenire già entro la fine del 2024 anche se il lancio sul mercato europeo potrebbe essere programmato per l’inizio del 2025. Anche in questo caso, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti. Il prezzo, invece, dovrebbe essere in linea con quello di Magic 6 Lite. Di conseguenza, il nuovo mid-range potrebbe arrivare sul mercato italiano con un prezzo di listino di 399 euro.