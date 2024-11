Quali smartphone Honor riceveranno Android 15

Fonte foto: Honor

Honor si prepara ad avviare il rilascio dell’aggiornamento di MagicOS 9.0, la sua versione di Android 15, per la gamma di smartphone distribuiti sul mercato europeo. Il rollout prenderà il via nel corso del mese di dicembre 2024 e durerà diversi mesi.

L’azienda cinese ha confermato quali saranno i primi modelli a ricevere l’aggiornamento ed ha anche anticipato le novità software, con diverse funzioni AI, che, grazie a MagicOS, andranno ad arricchire Android 15, soprattutto per i modelli top di gamma del brand.

Gli smartphone Honor che riceveranno Android 15

L’aggiornamento ad Android 15 con MagicOS 9.0 arriverà in Europa a partire dal pieghevole Magic V3 che inizierà a ricevere l’aggiornamento nel corso del mese di dicembre. Successivamente, l’update sarà disponibile anche per il Magic6 Pro, il Magic6 RSR, il Magic V2 e il Magic V2 RSR. Per questi dispositivi è già partita la fase di beta testing.

Nelle scorse settimane, Honor aveva anticipato la roadmap per gli altri prodotti della sua gamma. Nel corso dei primi mesi del prossimo anno, infatti, l’azienda dovrebbe rilasciare Android 15 anche per altri modelli come i recenti Honor 200 e 200 Pro e per il tablet MagicPad 2.

L’aggiornamento è in arrivo anche per altri modelli commercializzati in Europa come Honor 90, Magic 6 Lite e Pad 9. Al momento, però, non c’è ancora una lista completa dei modelli (con le relative date di aggiornamento) che riceveranno Android 15 e la nuova versione di MagicOS.

Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Android 15 con Magic OS 9.0 sarà disponibile “di serie” sulle prossime novità della gamma Honor, come i nuovi Honor 300 e 300 Pro e il mid-range Honor Magic 7 Lite, che dovrebbero essere i primi smartphone che Honor porterà in Europa nel 2025.

Le novità di Android 15 per gli Honor

Con il rilascio di Android 15, Honor introdurrà anche MagicOS 9.0 che avrà diverse novità rispetto alla versione attuale. In arrivo, infatti, ci sono funzioni come Magic Portal, simile a Cerchia e Cerca di Google, oltre a AI Eraser all’interno della Galleria AI, per eliminare con un tocco elementi indesiderati dalle foto.

La nuova versione di MagicOS porterà anche la funzione AI Meetings nell’app AI Notes per la registrazione automatica dell’audio delle riunioni con la creazione di un riassunto degli argomenti trattati. Arriveranno anche le traduzioni in tempo reale con AI Translate.

L’effettiva disponibilità delle funzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale potrebbe variare in base al modello di smartphone o di tablet Honor considerato. MagicOS 9.0, inoltre, sarà molto più personalizzabile con la suite Magic Personalization che introdurrà nuovi strumenti a disposizione degli utenti.