Quali sono gli aggiornamenti di Windows 10 che creano problemi

20 Marzo 2020 - Che gli aggiornamenti di Microsoft Windows 10 a volte creino più problemi di quanti ne risolvano è ormai noto praticamente a tutti. Che tali problemi possano essere anche abbastanza gravi, è altrettanto noto. L’utente medio, però, ha grosse difficoltà a capire quale (o quali) dei tanti aggiornamenti scaricati stia creando un determinato problema che sta sperimentando.

In aiuto dell’utente medio arriva il sito Windows Latest, focalizzato proprio su Microsoft Windows e i suoi tanti update. Windows Latest ha raccolto le segnalazioni degli utenti in giro per il Web e ha scoperto che, tra gli aggiornamenti più recenti del sistema operativo di Microsoft ce ne sono alcuni più problematici di altri. Sono aggiornamenti che, dopo l’installazione, mediamente danno problemi un po’ a tutti e, di conseguenza, in molti potrebbero anche disinstallare al fine di risolvere i problemi che gli aggiornamenti hanno creato. Gli aggiornamenti peggiori individuati da Windows Latest sono tre: KB4535996, KB4540673 e KB4551762.

Windows 10: i problemi degli aggiornamenti KB4535996 e KB4540673

Gli aggiornamenti di Windows 10 KB4535996 e KB4540673 sono due update secondari, che introducono piccole nuove funzionalità e correggono qualche bug precedente. I due update sono collegati tra loro: KB4535996 è disponibile dal 27 febbraio e non tutti gli utenti lo hanno ancora installato, mentre KB4540673 porta al suo interno alcune delle novità introdotte da KB4535996. Di conseguenza quasi tutti hanno installato o l’uno o l’altro e quasi tutti hanno gli stessi problemi: avvio molto più lento del PC e rallentamenti vari e inspiegabili durante le normali attività.

Windows 10: i problemi dell’aggiornamento KB4551762

A differenza di KB4535996 e KB4540673, l’aggiornamento KB4551762 è un update di sicurezza e quindi è importante. Corregge una grave vulnerabilità nel protocollo Server Message Block (SMBv3) su Windows 10 versioni 1903 e 1909. Sfruttando tale vulnerabilità un hacker potrebbe prendere il controllo del nostro PC o di un server. Ma molti utenti hanno segnalato che dopo l’installazione dell’update KB4551762 il loro sistema operativo è diventato fortemente instabile, con frequenti crash e schermate blu, oltre al consueto rallentamento del computer.

Windows 10: come disinstallare gli aggiornamenti

Alla luce di queste informazioni, ogni utente che sta sperimentando uno o più dei problemi appena descritti è libero di scegliere se aspettare che Microsoft li risolva con un ulteriore update (incrociando le dita che vada tutto bene), oppure disinstallarne uno o tutti. Per disinstallare gli aggiornamenti di Windows bisogna andare su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update > Visualizza cronologia degli aggiornamenti > Disinstallare aggiornamenti. Qui troveremo la lista degli aggiornamenti installati e potremo scegliere quale disinstallare.