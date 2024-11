Fonte foto: M7kk / Shutterstock

Gli utenti che appartengono alla Generazione Z rappresentano una fetta considerevole del mercato e hanno preferenze ben precise. L’analisi dei trend della Gen Z permette, quindi, di individuare quali sono i servizi online in maggiore crescita.

I dati raccolti da Appfigures e pubblicati da Techcrunch mettono in evidenza quali sono le app più scaricate da questo gruppi di utenti (con riferimento al mercato americano e alla fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni; sono considerati sia utenti iOS che Android). In prima posizione c’è una vera e propria sorpresa.

Temu e TikTok guidano la classifica

In prima posizione, tra le app più scaricate dalla Generazione Z c’è Temu, lo store che racchiude tantissimi prodotti molto economici e propone anche strategie di gamification per incentivare gli acquisti. Tra gennaio e ottobre, l’app di Temu ha raccolto quasi 42 milioni di download risultando la più installata dalla Gen Z.

Questo risultato smentisce, almeno in parte, la (presunta) attenzione alla sostenibilità da parte degli utenti della fascia di età considerata che fa registrare numeri importanti anche per l’app di fast fashion Shein (con oltre 14 milioni).

In seconda posizione c’è TikTok, oramai social network di riferimento su scala globale. L’app è stata scaricata più di 33 milioni di volte. Come in passato dalla stessa Google, TikTok sta diventando sempre più utilizzata anche come motore di ricerca, rimpiazzando tra alcuni utenti il motore dell’azienda americana.

Le altre app più scaricate

Ci sono poi le app di Meta che continuano a registrare numeri importanti con Threads (32 milioni di download) e WhatsApp (28 milioni di download) che precedono Instagram (26 milioni), Facebook (20 milioni) e Messenger (17 milioni). Ottimi numeri anche per ChatGPT, con 24 milioni di installazioni.

Google, con la sua app, ha toccato 17 milioni di download mentre YouTube si conferma un’app molto utilizzata, raccogliendo oltre 14 milioni di download tra il target di utenti considerato.Tra le app dell’azienda americana troviamo anche Chrome (10 milioni) e Meet (9 milioni) oltre a Google Drive (7 milioni) e Google Photos (6,7 milioni).

ByteDance, l’azienda che controlla TikTok, ha registrato ottimi numeri anche per altre sue app come CapCut (con oltre 20 milioni di download) oltre che Lemon8 e Gauth (circa 8 milioni a testa). Da segnalare anche i 19 milioni di download di Snapchat oltre che 13 milioni di Telegram e i 15 milioni di Netflix, che precede Prime Video e Disney+ (entrambe con 12 milioni).

Intorno agli 8 milioni di download troviamo Pinterest, Reddit e X. Tra le app dedicate allo streaming musicale, invece, la più diffusa continua a essere Spotify, con oltre 10 milioni di download. Per i pagamenti, si continua a preferire PayPal, con quasi 14 milioni tra gli utenti della GenZ.