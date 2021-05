Quali sono le tv compatibili con Dazn

La piattaforma di contenuti in abbonamento Dazn è sempre più ricca e all’interno della sua offerta incentrata sullo sport internazionale oggi possiamo trovare un po’ di tutto: dal calcio inglese alla boxe, dalla MotoGP ad alcune partite della Serie A italiana (tutte a partire dalla prossima stagione).

Uno dei motivi del successo di Dazn negli ultimi anni, oltre al ricco catalogo, è certamente la struttura multi piattaforma: è possibile guardare Dazn con una infinità di dispositivi, come le Smart TV, PC Windows, Linux e Max (tramite browser), set top box di quasi tutte le marche (compresi TV, TIM Box, Vodafone TV), Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Apple TV, le console da gioco Xbox One, One S, One X, Xbox Series X e Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Grazie a questa varietà di dispositivi compatibili chi si abbona a Dazn può vedere i programmi sia da casa che in mobilità, ma è chiaro che la scelta ideale, più comoda e di maggior effetto è sempre e solo una: una buona Smart TV compatibile con Dazn. Ecco come trovare quella giusta.

Smart TV e Dazn: cosa serve

Dazn può funzionare sulle Smart TV tramite l’apposita app. E’ quindi essenziale che esista l’app di Dazn per il sistema operativo della Smart TV, altrimenti per vedere la piattaforma è necessario collegare un device esterno alla TV e installare su tale device l’app.

Per fortuna, però, esiste una app di Dazn per tutti i sistemi operativi per Smart TV più diffusi: LG Web OS TV, Samsung Tizen TV, Panasonic Smart TV, HiSense Smart TV (VIDAA OS) o qualsiasi televisore con Android TV. Da notare che i sistemi operativi di un singolo produttore spesso vengono usati anche da altri produttori minori di TV, che non hanno la forza di usare un OS proprietario o non vogliono usare l’universale Android TV (che resta comunque il più diffuso in numeri assoluti).

Se la TV ha un sistema operativo compatibile con Dazn, quindi, non resta che connetterla al WiFi di casa e scaricare l’app della piattaforma. Dopo basterà inserire i propri dati di login e tutti i contenuti dell’abbonamento a Dazn saranno immediatamente disponibili sulla smart TV.

Abbonati ora a DAZN per vedere tutti i programmi in streaming

Smart TV per Dazn: come sceglierla

Al momento la maggior parte dei contenuti trasmessi da Dazn è in risoluzione HD. La qualità del flusso video dipende molto dalla velocità di connessione a Internet disponibile, perché la piattaforma privilegia la stabilità del segnale alla qualità.

Tuttavia, poiché andiamo verso un futuro tutto in 4K o superiore, chi oggi sta cercando una smart TV per Dazn che duri nel tempo farebbe bene a spendere un po’ di più per un modello UHD (cioè, appunto, con risoluzione 4K). Ecco alcuni esempi di modelli 4K da 50 pollici (o dimensione simile) ad un prezzo molto vantaggioso:

Samsung Crystal UHD 4K 2021 50 pollici

LG UHD Smart TV 55 pollici

Hisense Smart TV LED Ultra HD 4K 55 pollici

TCL TV 4K 55 Pollici

Chi invece preferisce ancora rinunciare alla risoluzione 4K può scegliere un modello con risoluzione HD. Il consiglio, però, è quello di restare su dimensioni più contenute per avere una migliore qualità. Ecco qualche esempio:

Smart TV Toshiba Full HD 32 pollici

TCL Smart TV Full HD 32 pollici

LG Smart TV Full HD 32 pollici

Hisense Smart TV Full HD 40 pollici